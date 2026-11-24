Il Torino Primavera ha battuto il Bologna 4-2 al Robaldo, nell’undicesima giornata di Primavera 1. Il 23 novembre i granata si sono portati sul 2-0 con Banse e Conzato, prima di essere raggiunti dalla doppietta di Lo Monaco. Come riporta il tabellino del Torino, Bonacina su rigore e Falasca hanno poi firmato le reti della vittoria.

Il doppio vantaggio e la rimonta del Bologna

Il Torino ha sbloccato la partita al 20’ con Banse, servito da Conzato. Due minuti dopo è stato lo stesso Conzato a raddoppiare, dopo aver colpito un palo nella stessa azione.

Nella ripresa il Bologna ha cambiato tre giocatori all’intervallo. Lo Monaco ha accorciato al 67’, chiudendo con il sinistro un’azione avviata da Badori e rifinita da Piro; al 75’ ha firmato il 2-2. Sono i minuti riportati anche nel resoconto del Bologna.

Il rigore e il gol di Falasca

Il tecnico Francesco Baldini ha inserito Falasca e Gatto nella ripresa. Dopo il pareggio rossoblù, Bonacina ha trasformato il rigore del nuovo vantaggio granata all’81’; due minuti dopo Falasca ha segnato il quarto gol su cross di Gatto, secondo la ricostruzione della partita di Toro News.

Tra i cambi del Torino anche Pagliano al posto di Conzato e Nascimento per Bonacina. Per i granata il successo arriva dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del Parma.

La prossima partita

Il Torino tornerà in campo in trasferta contro il Cagliari il 28 novembre, nella dodicesima giornata, secondo il calendario del club.