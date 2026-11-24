Il Consiglio comunale di Torino ha approvato la sesta variazione al bilancio di previsione 2026-2028, destinando 6,8 milioni di euro alla copertura dei maggiori costi energetici dell’ente per il 2026. Il provvedimento aggiorna anche gli stanziamenti per il personale, la casa, gli interventi sul territorio e i servizi sociali.

Il 23 novembre 2026 la deliberazione ha ricevuto 24 voti favorevoli, senza contrari né astenuti. Il quadro ufficiale delle votazioni indica inoltre 15 presenti in aula non partecipanti al voto. Secondo il comunicato del Consiglio, è l’ultima variazione al bilancio prevista per l’anno.

Energia e personale: a quali spese vanno le risorse

L’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli ha spiegato che la copertura dei maggiori costi energetici avviene attraverso maggiori entrate accertate disponibili. La somma riguarda quindi la spesa del Comune, non un contributo diretto alle bollette delle famiglie. Il prospetto della variazione indica l’integrazione alla voce dei consumi di energia elettrica.

Il provvedimento applica inoltre 5.732.625,32 euro di avanzo di amministrazione vincolato e accantonato. La quota più consistente, 4,2 milioni, è destinata agli oneri del rinnovo del contratto nazionale delle Funzioni locali 2025-2027. La proposta presentata dalla Giunta al Consiglio precisa che le risorse servono a corrispondere gli arretrati contrattuali riferiti al 2025. Il contratto è stato sottoscritto il 28 ottobre 2026.

Contributi per la casa e interventi sul territorio

Una quota di avanzo vincolato, pari a 408.625,32 euro, è destinata a contributi gestiti dall’ufficio LoCARe. Il prospetto illustrativo li classifica come incentivi e contributi alla locazione, senza indicare nel dettaglio quali misure riceveranno la somma.

LoCARe, l’agenzia sociale comunale per la locazione, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di alloggi privati e sostiene la stipula di contratti a canone convenzionato. Lo stanziamento in bilancio non equivale all’apertura di un nuovo bando né all’assegnazione immediata dei contributi.

La proposta applica anche 1.124.000 euro di avanzo vincolato in conto capitale. Tra le destinazioni principali indica interventi sul suolo pubblico e la manutenzione dell’area ex Cimi Montubi e dell’altopiano Deltasider. Il prospetto illustrativo della variazione distingue, fra le voci, 400.000 euro per modifiche alla viabilità legate a sicurezza e accessibilità nel progetto «Torino cambia: spazi che uniscono» e 353.000 euro per la messa in sicurezza permanente dei siti Deltasider e Cimi Montubi. Non specifica la ripartizione di quest’ultima somma tra i due siti.

Fondi sociali: somme registrate in entrata e in uscita

Per il 2026 la variazione iscrive in entrata e in spesa corrente circa 1,2 milioni di euro di incremento del contributo ministeriale per interventi a favore dei minori allontanati dalla famiglia su disposizione dell’autorità giudiziaria. Registra inoltre circa 8,2 milioni per il Fondo Povertà e 1,1 milioni per il Fondo nazionale per le non autosufficienze.

Il prospetto collega il Fondo Povertà agli interventi contro la povertà e la marginalità estrema. L’iscrizione delle somme in bilancio non coincide di per sé con il pagamento ai destinatari: le risorse per energia, avanzo e fondi sociali hanno provenienze e destinazioni diverse e non costituiscono un unico contributo alle famiglie.

Dal voto all’attuazione

La variazione aggiorna le previsioni di entrata e di spesa; non comporta automaticamente l’erogazione dei contributi o l’esecuzione degli interventi. Per le singole misure restano da definire o comunicare modalità e tempi di attuazione.