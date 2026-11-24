La Giunta comunale di Torino ha dichiarato di pubblico interesse la proposta del Torino FC per riqualificare e gestire lo Stadio Olimpico Grande Torino e il Centro sportivo Robaldo. La decisione del 24 novembre 2026 permette di proseguire le valutazioni, ma non assegna al club la gestione di lungo periodo né il diritto di superficie sui due impianti.

Secondo il comunicato della Città sulla deliberazione, la proposta comprende investimenti per la riqualificazione e un rapporto concessorio fino a 90 anni. Prima dell’affidamento sono previsti ulteriori approfondimenti e una procedura pubblica. Per l’Olimpico, intanto, la concessione attuale scade il 31 dicembre 2026: la Giunta prospetta un provvedimento temporaneo per consentire al Torino di continuare a utilizzare lo stadio.

Che cosa prevede la proposta del club

Il Torino FC ha depositato il 9 novembre una proposta di fattibilità delle alternative progettuali, dopo una manifestazione preliminare di interesse presentata in aprile. Si tratta, come indicato dal Comune nell’annuncio del deposito, di un progetto integrato di partenariato pubblico-privato mediante finanza di progetto.

La proposta riguarda l’ammodernamento e la riqualificazione di entrambi gli impianti, con investimenti a carico del proponente e la prospettiva di un diritto di superficie di lunga durata. Il Comune indica che il futuro gestore dovrebbe sostenere anche manutenzione e gestione, secondo condizioni da definire nelle fasi successive.

Il diritto di superficie prospettato e la concessione di gestione sono elementi del progetto, non diritti già attribuiti al Torino FC. Anche la durata fino a 90 anni appartiene alla proposta: non è la durata di un affidamento già concluso.

La proposta comprende diverse alternative. Il Comune ha spiegato che i dettagli tecnici non sono stati resi pubblici perché potrebbero costituire la base della futura procedura. Non sono quindi disponibili elementi sufficienti per descrivere con precisione i lavori e i servizi che saranno realizzati o le condizioni economiche definitive.

Il ruolo del Consiglio e la procedura pubblica

Per proseguire l’iter, la Giunta intende presentare un emendamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione all’esame del Consiglio comunale. L’obiettivo annunciato è inserire i due impianti nel piano in relazione alla possibile costituzione del diritto di superficie.

Il passaggio in Consiglio è distinto dalla dichiarazione di interesse pubblico e dal successivo affidamento: l’eventuale inserimento nel piano non assegnerebbe, da solo, il diritto al Torino FC. Restano da definire gli aspetti progettuali, economico-finanziari e amministrativi; l’amministrazione prevede poi una procedura a evidenza pubblica.

Il tema dei tempi era già arrivato in Consiglio: in un’interpellanza del 12 novembre, il consigliere Pierlucio Firrao aveva chiesto al sindaco e all’assessore competente il cronoprogramma delle attività riguardanti lo stadio. La dichiarazione della Giunta avvia la fase degli approfondimenti successivi, senza definire ancora l’esito della procedura.

L’utilizzo dello stadio dopo il 31 dicembre

Secondo il Comune, la deliberazione prevede che, alla scadenza della concessione attuale, il Torino FC possa continuare a utilizzare l’Olimpico attraverso un provvedimento temporaneo. La misura è pensata per la continuità dell’attività sportiva mentre si conclude la procedura di lungo periodo; le condizioni saranno definite dagli uffici comunali.

Restano quindi due percorsi distinti: il provvedimento per l’utilizzo temporaneo dello stadio e l’iter per il futuro dei due impianti. Per quest’ultimo, i prossimi passaggi annunciati sono l’emendamento in Consiglio, gli approfondimenti sul progetto e sulle condizioni economiche e la successiva procedura pubblica.