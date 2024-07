Il Politecnico di Torino e Exclusive Brands Torino hanno presentato i risultati del secondo anno del progetto Open Systems, un’iniziativa che mira a creare nuovi modelli di sviluppo sostenibile attraverso la collaborazione tra studenti del corso di Laurea Magistrale in Design Sistemico e aziende piemontesi di eccellenza.

Obiettivi e metodologia del progetto

Il modulo Open Systems, parte del corso di Design Sistemico “Aurelio Peccei”, si propone di progettare un sistema aperto e autopoietico. Questo approccio innovativo studia i flussi di materia, energia e informazione delle realtà produttive locali, trasformando gli output dei processi produttivi in input per altri, riducendo così l’impatto ambientale. Il fine è creare valore attraverso le connessioni tra gli stakeholder del territorio.

Coinvolgimento delle aziende e progetti realizzati

Durante l’anno accademico, otto aziende della rete Exclusive Brands Torino hanno collaborato con gli studenti, supportando lo sviluppo di progetti sistemici. Tra i risultati più significativi:

Lauretana : sviluppo di una strategia per rendere più efficiente il sistema di vuoto a rendere e valorizzare l’acqua di sorgente biellese in nuovi contesti di consumo.

: sviluppo di una strategia per rendere più efficiente il sistema di vuoto a rendere e valorizzare l’acqua di sorgente biellese in nuovi contesti di consumo. Oscalito : creazione di piccole serie di tessuti in collaborazione con giovani fashion designer, per entrare in nuovi segmenti di mercato.

: creazione di piccole serie di tessuti in collaborazione con giovani fashion designer, per entrare in nuovi segmenti di mercato. Eurofork: rafforzamento delle relazioni con il territorio, miglioramento delle iniziative di welfare e avanzamento dei programmi di formazione.

Progetti di tesi e futuri sviluppi

Il modulo Open Systems ha generato anche numerosi progetti di tesi, come quello sviluppato con Building, focalizzato sul sistema casa tra costruire e abitare, discusso a inizio anno. Nuovi progetti saranno presentati nelle prossime settimane, inclusi quelli realizzati con Costadoro e Vanni, applicando i principi del Design Sistemico alle realtà territoriali.

Dichiarazioni dei protagonisti

Silvia Barbero, Professoressa Associata e Vicerettrice per la Comunicazione e la Promozione del Politecnico di Torino, ha sottolineato come questa collaborazione rappresenti una straordinaria opportunità per gli studenti, consentendo loro di applicare il loro approccio progettuale in contesti reali e crescere sia professionalmente che umanamente.

Giulio Trombetta, CEO di Costadoro e Presidente di Exclusive Brands Torino, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra eccellenze del territorio e il supporto alle nuove generazioni, capaci di generare il cambiamento necessario per affrontare le sfide future.

