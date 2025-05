Una visita speciale degli Alpini alla RSA di Settimo Vittone

Una visita ricca di emozione e solidarietà: questa è stata la tappa degli Alpini della Sezione di Aosta alla Residenza Sanitaria Assistenziale “Le Magnolie” di Settimo Vittone. Il motivo di questa visita? Rendere omaggio al loro commilitone Aldo Enrietti-Zoppo, un veterano degli Alpini, attualmente ospite della struttura. Un incontro che ha fatto rivivere i legami di fratellanza tra i membri del corpo degli Alpini e ha portato gioia e serenità ai presenti.

Un incontro emozionante con Aldo Enrietti-Zoppo

Di ritorno dall’adunata nazionale di Biella, la delegazione di Alpini non ha perso l’occasione di fare tappa alla RSA di Settimo Vittone per visitare il loro amico Aldo Enrietti-Zoppo. La visita si è svolta in un clima di grande commozione, arricchita dalla presenza di diversi membri del gruppo alpini di Aosta che, ancora con indosso i caratteristici cappelli con la penna, hanno condiviso con Enrietti-Zoppo i momenti più significativi dell’adunata appena conclusa. La visita non è stata solo un saluto, ma un vero e proprio momento di celebrazione dei valori di amicizia e solidarietà che legano gli Alpini.

Un’atmosfera di festa e condivisione

Durante l’incontro, i membri della delegazione hanno intonato i tradizionali canti di montagna, coinvolgendo non solo il veterano Aldo, ma anche gli altri ospiti della struttura e il personale sanitario. Questo gesto ha creato un’atmosfera di festa che ha unito tutti i partecipanti, risvegliando in loro emozioni forti e indimenticabili. La musica, da sempre simbolo di aggregazione, ha svolto un ruolo fondamentale, trasformando la visita in un momento di gioia collettiva, che ha fatto dimenticare per un attimo la routine quotidiana.

Il valore della socialità per il benessere psicologico degli ospiti

La direzione della RSA ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, sottolineando l’importanza di questi momenti di socialità per il benessere psicologico degli ospiti. Ornella Maria Anzola, direttrice della struttura, ha commentato con grande emozione: «Vedere la gioia negli occhi di Aldo è stata una grande soddisfazione. Iniziative come questa sono fondamentali per mantenere vivi i legami sociali dei nostri ospiti». La visita ha rappresentato un’opportunità per creare un legame umano più profondo tra gli ospiti della struttura e il mondo esterno, offrendo anche al personale l’opportunità di vivere un’esperienza emotiva unica.

La promessa di un ritorno

Al termine della visita, gli Alpini hanno promesso di tornare a trovare Aldo Enrietti-Zoppo, mantenendo viva la fratellanza che caratterizza il Corpo degli Alpini. Non si è trattato solo di un incontro simbolico, ma di una promessa di affetto e continuità. La forza dei legami tra i membri degli Alpini va oltre il tempo e lo spazio, dimostrando ancora una volta l’importanza di non dimenticare mai coloro che hanno contribuito alla grandezza del Corpo.

