Cronaca & Attualità
Multe in Piemonte, Torino incassa 56 milioni e guida la classifica del 2025
Nel 2025 i comuni capoluogo piemontesi incassano quasi 72,3 milioni di euro da multe. Torino guida con 56 milioni ed è prima anche per multe pro capite. Nei piccoli comuni spicca il caso Strevi
Nel 2025 il tema delle multe stradali in Piemonte torna al centro dell’attenzione con numeri significativi: i soli comuni capoluogo di provincia hanno incassato complessivamente quasi 72,3 milioni di euro, confermando il peso rilevante delle sanzioni nei bilanci locali.
Secondo un’analisi di Facile.it su dati Siope, a guidare la classifica è ancora una volta Torino, che si conferma il comune con i maggiori proventi, mentre tra i piccoli centri spiccano dati sorprendenti, con incassi molto elevati rispetto al numero di abitanti.
Torino prima in Piemonte e tra le città italiane
Con oltre 56 milioni di euro di incassi, Torino si posiziona al primo posto in Piemonte e conquista anche il quarto posto a livello nazionale.
Nonostante un calo dell’8% rispetto al 2024, il capoluogo piemontese mantiene salda la leadership regionale, confermando un trend che negli ultimi anni ha visto una crescita complessiva: rispetto al 2022, infatti, gli incassi risultano comunque superiori.
La classifica dei capoluoghi piemontesi
Dietro Torino si posizionano altri comuni con valori decisamente più contenuti ma comunque rilevanti:
- Alessandria: quasi 4 milioni di euro;
- Asti: 3,3 milioni;
- Novara: circa 3 milioni;
- Cuneo: quasi 2 milioni;
- Vercelli: 1,8 milioni;
- Biella: 1,2 milioni;
- Verbania: 1,1 milioni.
Una distribuzione che evidenzia il forte divario tra il capoluogo regionale e le altre città del territorio.
Torino resta in testa nelle multe pro capite
Se si analizza il dato in rapporto alla popolazione residente, la classifica cambia ma vede comunque Torino al primo posto, con una multa pro capite pari a 66 euro.
Seguono Asti (45 euro), Alessandria (43 euro), Vercelli (38 euro), Verbania (37 euro) e Cuneo (35 euro). Chiudono la classifica Novara con 30 euro e Biella con 27 euro.
Un dato che, pur non distinguendo tra residenti e automobilisti di passaggio, offre una fotografia interessante dell’impatto delle sanzioni sui territori.
Piccoli comuni, grandi incassi
Particolarmente interessante è l’analisi dei comuni con meno di 2.000 abitanti. In questo segmento emerge il caso di Strevi, in provincia di Alessandria, che con appena 1.956 residenti ha registrato quasi 1,6 milioni di euro di incassi da multe.
Seguono Cannero Riviera con oltre 242 mila euro e Castel Rocchero che fa registrare quasi 114 mila euro.
Numeri che evidenziano come, in alcuni casi, la presenza di traffico di passaggio o sistemi di controllo particolarmente efficaci possa incidere in modo significativo sui bilanci locali.
Trend regionale: meno rispetto al 2024, ma crescita sul lungo periodo
Nel complesso, il 2025 registra un calo del 6% rispetto al 2024, ma un incremento dell’8% rispetto al 2022, segnale di una crescita strutturale nel medio periodo.
Questo andamento suggerisce come le sanzioni stradali continuino a rappresentare una voce stabile e rilevante per le casse dei comuni piemontesi.
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