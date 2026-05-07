Spese delle famiglie torinesi, nel 2025 si spende di più ma cala il risparmio

Nel 2025 le famiglie torinesi spendono mediamente 2.616 euro al mese, una cifra sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno (+0,3%), ma che rappresenta comunque il valore più alto dell’ultimo decennio. A fotografare abitudini, difficoltà e cambiamenti nei consumi è l’Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi della Camera di commercio di Torino, presentato a Palazzo Birago e realizzato su un campione di 240 nuclei residenti nel capoluogo piemontese.

Dietro l’apparente stabilità dei numeri emergono però segnali importanti: diminuisce la capacità di risparmio, crescono le spese non alimentari legate soprattutto alla casa, mentre si conferma la ripresa di consumi considerati “discrezionali”, come abbigliamento, vacanze e pasti fuori casa.

Sempre più persone sole, cresce la fragilità economica

Uno degli elementi più significativi riguarda la trasformazione della composizione familiare. A Torino quasi una persona su due vive da sola e nel campione analizzato le “persone sole” rappresentano oltre il 45% del totale.

Dal punto di vista economico, il 40% delle famiglie si colloca in una fascia media, mentre il 30,8% rientra in una situazione di debolezza economica. Un dato che diventa ancora più critico tra chi vive solo: in questo caso la fragilità riguarda oltre il 53% dei nuclei.

Il presidente della Camera di commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta, ha evidenziato come la crescita della spesa sia trainata soprattutto dagli acquisti non alimentari, mentre continua a ridursi il numero delle famiglie che riesce a mettere da parte qualcosa.

Alimentari in calo: la spesa torna ai livelli pre-Covid

La spesa alimentare media mensile si attesta a 403 euro, in lieve diminuzione rispetto al 2024 (-1,1%). È il secondo anno consecutivo di flessione e il dato si avvicina ai livelli precedenti alla pandemia.

A crescere sono soprattutto i cibi pronti e da asporto, che registrano un aumento di 4 euro medi mensili dopo due anni di rallentamento. In aumento anche dolciumi, drogheria e olii.

Scendono invece quasi tutte le altre categorie, con cali più evidenti per frutta (-3 euro) e bevande (-2 euro).

Il quadro suggerisce un ritorno a consumi più selettivi e attenti, ma anche una ricerca di praticità nella gestione quotidiana dei pasti.

Casa, utenze e arredo assorbono oltre metà delle spese non alimentari

Le spese non alimentari raggiungono quota 2.213 euro mensili, con una crescita dello 0,5%. A dominare il bilancio familiare resta la casa.

Solo le spese legate all’abitazione valgono mediamente 833 euro al mese, pari al 37,6% del totale non alimentare. Sommando utenze domestiche (228 euro), mobili e arredamento (94 euro), si supera il 52% dell’intera spesa non alimentare.

Un dato che conferma quanto il costo dell’abitare continui a rappresentare il principale peso economico per le famiglie torinesi.

Riparte l’abbigliamento, tengono vacanze e pasti fuori casa

Tra le voci in crescita spicca il ritorno degli acquisti per moda e calzature. Dopo il forte calo del 2024, la spesa media per abbigliamento torna a salire fino a 83 euro mensili, con:

+8 euro per il vestiario

+3 euro per le calzature

Continua inoltre il trend positivo del tempo libero. Le famiglie spendono mediamente 118 euro per vacanze e viaggi e 95 euro per pasti fuori casa.

Numeri che confermano come, nonostante le difficoltà economiche, molte famiglie continuino a destinare una parte importante del reddito alla qualità della vita e alle esperienze.

Le differenze sociali però restano marcate: le famiglie più agiate spendono fino a quattro volte di più per viaggi e oltre cinque volte di più per ristoranti rispetto ai nuclei economicamente fragili.

Trasporti e telefonia in diminuzione

La riduzione più consistente riguarda invece la voce trasporti e comunicazione, che perde 13 euro rispetto al 2024.

A diminuire sono soprattutto biglietti aerei e ferroviari, carburanti, accessori per auto, telefonia e bollette telefoniche.

In calo anche le spese per previdenza, assicurazioni vita e istruzione.

Sempre meno famiglie riescono a risparmiare

Uno dei dati più preoccupanti dell’indagine riguarda la capacità di risparmio.

Nel 2025 solo il 16,7% delle famiglie torinesi dichiara di essere riuscito a mettere da parte denaro. Nel 2019 la percentuale era del 25%.

Le coppie con figli sono quelle che riescono maggiormente a risparmiare, mentre le situazioni più difficili riguardano nuclei monoparentali e persone sole.

Resta elevata anche la percezione di perdita del potere d’acquisto: il 63,3% delle famiglie dichiara infatti un peggioramento, sebbene il dato sia leggermente inferiore rispetto allo scorso anno.

Tornano i negozi tradizionali, cresce l’online

Dopo anni di calo, nel 2025 torna a crescere la preferenza per i negozi tradizionali, scelti dal 20,9% delle famiglie.

Scende invece la quota dei super e ipermercati, mentre aumentano hard discount e acquisti online, oggi al 5,6%.

Il dato evidenzia un comportamento più frammentato negli acquisti, tra ricerca della convenienza e ritorno alla prossimità.

Spreco alimentare contenuto

Per la prima volta l’indagine ha approfondito anche il tema dello spreco alimentare domestico.

L’85% delle famiglie dichiara di avanzare poco o nulla durante i pasti, grazie a una gestione più attenta delle quantità. Per il 78% dei nuclei il valore del cibo sprecato resta inferiore ai 10 euro mensili.

Le differenze economiche influenzano anche le scelte alimentari. Le famiglie in difficoltà privilegiano offerte e promozioni, mentre i nuclei più benestanti puntano maggiormente su qualità, stagionalità e prodotti specifici.

Lombardia più cara: si spende il 17% in più rispetto al Piemonte

Nel confronto territoriale, la spesa delle famiglie piemontesi resta sostanzialmente allineata a quella di Torino. Molto diversa invece la situazione lombarda.

Nel 2024 le famiglie lombarde hanno speso mediamente 3.162 euro al mese, cioè il 17% in più rispetto a quelle piemontesi.

Anche la media italiana supera quella del Piemonte del 5%.

Torino però continua a distinguersi per una maggiore incidenza delle spese dedicate a trasporti, sport, cultura e tempo libero, segno di una città che, nonostante le difficoltà economiche, mantiene forte la propensione ai consumi legati alla mobilità e alla vita culturale.

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