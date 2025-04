Patronato e CAF gratuiti alla RSA “La Loggia”

Da oltre un mese è attivo il servizio gratuito di patronato e CAF presso la RSA “La Loggia” di Sereni Orizzonti. Ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.00, il dott. Carmine Velardo, esperto di medicina legale e già consigliere provinciale di Torino, offre consulenze su temi fondamentali quali invalidità civile, pensioni, compilazione del modello 730, IMU e bonus famiglia.

Chi è Carmine Velardo

Il dott. Velardo, grazie alla sua esperienza pluriennale nel settore della medicina legale presso l’ASL TO5 e all’impegno politico-amministrativo sul territorio torinese, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la comunità locale. Da anni offre consulenze gratuite e volontarie, collaborando, quando necessario, con professionisti esterni quali avvocati, commercialisti e medici legali per garantire assistenza puntuale e qualificata.

Un servizio inclusivo e vicino alle esigenze dei cittadini

L’apertura di questo sportello gratuito presso la RSA è un segnale concreto di apertura e inclusione sociale. Come evidenzia il direttore della residenza Giovanni Marte: «Ringrazio di cuore Carmine Velardo per l’importante servizio che con passione e dedizione porta avanti all’interno della nostra struttura. Ci permette di aprirci al territorio e di diventare un punto di riferimento per i cittadini della zona».

Dove e quando usufruire del servizio

Il servizio gratuito di patronato e CAF è disponibile:

RSA “La Loggia” : ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.00 in Via Umberto Saba 1, La Loggia (TO).

: ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.00 in Via Umberto Saba 1, La Loggia (TO). RSA “Alberto Dalmasso”: ogni giovedì dalle 16.30 alle 18.00 in Via Salvo D’Acquisto 1, Vinovo (TO).

Per coloro che preferiscono consulenze online, è possibile contattare il numero 349 7107774. Il servizio è realizzato in collaborazione con i patronati CISAL ENCAL e SENAS.

