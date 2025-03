Economia circolare e innovazione green a Torino, Reefilla investe sulle batterie a fine vita

Nel cuore di Torino, nominata Capitale europea dell’innovazione 2025, prende forma un importante progetto che promette di rendere la città un polo di riferimento nel settore dell’economia circolare e dell’energia sostenibile: nasce R-Lab | Battery & Energy Competence Center, il nuovo hub di Reefilla dedicato al testing, al riutilizzo e all’innovazione nelle soluzioni di accumulo energetico.

Un polo di ricerca per l’economia circolare

La nascita di R-Lab non è soltanto un evento locale: rappresenta un passo avanti cruciale nel panorama nazionale e internazionale dell’economia circolare. Grazie a un contributo di 500.000 euro concesso da Finpiemonte sul bando della Regione Piemonte, questo Competence Center avrà il compito di studiare, valutare e sperimentare nuove tecnologie per il recupero delle batterie a fine vita, proiettando la città verso un futuro più sostenibile.

“Questo finanziamento è una conferma del valore della nostra visione: rendere l’economia circolare una realtà concreta nel mondo delle batterie. Il Bando Consolidamento non è solo un supporto economico, ma un segnale chiaro che stiamo andando nella direzione giusta. Ci permetterà di rafforzare la nostra crescita e amplificare il messaggio che le batterie non sono un problema, ma una risorsa da valorizzare.” Gabriele Bergoglio, Co-Founder e Finance Officer di Reefilla.

Innovazione nel cuore di Torino

Situato sul Lungo Dora Pietro Colletta, R-Lab accoglierà laboratori, linee di produzione e spazi per la ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di potenziare le soluzioni di accumulo di energia e di generare nuove opportunità per il mercato del riutilizzo delle batterie. Non a caso, l’azienda ha scelto Torino, città che non solo può vantare il titolo di Capitale europea dell’innovazione 2025, ma anche quello di Capitale del turismo smart: un doppio riconoscimento che testimonia la crescita tecnologica e culturale del capoluogo piemontese.

Batterie second-life: un mercato in espansione

Si stima che entro il 2030, oltre 420mila tonnellate di batterie in Europa avranno esaurito il loro primo utilizzo. In quest’ottica, capire lo stato di salute di una batteria diventa fondamentale per darle una seconda vita e ridurre l’impatto ambientale. Il mercato globale delle batterie second-life potrebbe raggiungere i 4,7 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo del 25,5%. In questo scenario, Reefilla gioca un ruolo chiave, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate e puntando su intelligenza artificiale e testing avanzato per la qualificazione degli accumulatori.

La spinta dell’innovazione e il supporto delle istituzioni

L’Assessora all’Innovazione, Mobilità e Transizione ecologica del Comune di Torino, Chiara Foglietta, sottolinea come la nascita di questo Competence Center avvenga in un momento decisivo per la città. Torino si prepara infatti ad accogliere nuovi talenti e a rafforzare la propria posizione come hub dell’innovazione e della transizione ecologica. Il finanziamento pubblico assegnato attraverso il bando “Consolidamento patrimoniale e crescita delle startup innovative” di Regione Piemonte, gestito da Finpiemonte, dimostra la fiducia nelle potenzialità di Reefilla e del nuovo progetto R-Lab.

Verso un futuro sostenibile e competitivo

Con il lancio di R-Lab, Reefilla intende accelerare la transizione energetica puntando su tecnologie in grado di favorire il riutilizzo efficiente delle batterie provenienti dai veicoli elettrici. Questo approccio potrà portare benefici all’intero ecosistema industriale, creando nuove opportunità di lavoro e favorendo la competitività del territorio.

Nuove opportunità di carriera e collaborazione

All’interno del Competence Center, professionisti, ricercatori e ingegneri potranno contribuire allo sviluppo di applicazioni all’avanguardia nel settore dell’energy storage. L’azienda è infatti alla ricerca di figure specializzate che desiderino crescere professionalmente in un contesto dinamico, orientato all’innovazione e alla sostenibilità.

