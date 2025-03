Magia e sorrisi, il Folletto Piluca ’x incanta gli anziani di Carmagnola

Venerdì 21 marzo, la RSA “Il Faggio” di Carmagnola, gestita da Sereni Orizzonti, ha ospitato un evento speciale dedicato agli anziani: lo spettacolo di Folletto Piluca ’x, alias Luca Molinero, un artista che unisce magia, musica e narrazione con una profonda missione di inclusione e solidarietà.

Un artista al servizio della gioia

Folletto Piluca ’x non è un semplice intrattenitore, ma un vero e proprio messaggero di speranza. Con alle spalle esperienze negli ospedali pediatrici e sui palcoscenici di tutta Italia, Luca Molinero si impegna ogni giorno a regalare sorrisi a chi vive momenti di difficoltà. Il suo spettacolo, con fiabe cantate e raccontate, incanta bambini, anziani e persone con disabilità, trasformando un pomeriggio qualsiasi in un viaggio fantastico.

Tra incanto e inclusione

Le storie di Folletto Piluca ’x si ispirano ai suoi libri per ragazzi, come “Il circo delle Farfalle” e “Il mio gatto non porta gli stivali”. Questi testi raccontano valori essenziali come rispetto, amore per la natura e solidarietà, guidando il pubblico in un percorso dove ogni magia diventa musica e ogni canzone nasconde una meraviglia. “Ogni volta che faccio uno spettacolo, porto nel cuore il desiderio che qualcosa di bello possa capitare” spiega l’artista, evidenziando così la sua dedizione per il prossimo.

Un regalo per gli ospiti della RSA

Gli anziani della RSA “Il Faggio” hanno vissuto un pomeriggio straordinario, grazie a questa performance unica. «Ringrazio di cuore Luca per la disponibilità e la bravura nell’intrattenere i nostri ospiti», ha sottolineato il direttore della struttura, Angelo Alvaro, aggiungendo che gli anziani «si sono sorpresi e divertiti come il primo giorno di scuola».

Attività in sinergia con il territorio

L’evento si inserisce in un ampio programma di animazione che la RSA, in collaborazione con organizzazioni e volontari del territorio, organizza per il benessere psicofisico dei suoi ospiti. L’obiettivo è offrire momenti di socializzazione e stimolare la curiosità attraverso progetti culturali, artistici e ricreativi.

Un’esperienza che illumina il futuro

La presenza di Folletto Piluca ’x alla RSA “Il Faggio” dimostra come l’arte possa diventare uno strumento di cura, capace di donare magia, musica e sorrisi in modo trasversale. Iniziative come questa testimoniano l’importanza di creare ponti generazionali, valorizzando la dimensione umana e offrendo uno spiraglio di felicità anche a chi si trova in situazioni di fragilità.

