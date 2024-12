Terza edizione Upskill Piemonte, l’innovazione digitale rilancia il commercio torinese

L’iniziativa “Upskill Piemonte” giunge alla terza edizione, con una nuova sfida rivolta alle imprese del Distretto Unico del Commercio di Torino. L’obiettivo è quello di colmare il divario di competenze tra giovani e aziende, creando percorsi di innovazione strategica, organizzativa e digitale. Grazie al contributo di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Upskill 4.0 – spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia – e UniCredit, le imprese locali avranno l’opportunità di sviluppare prototipi innovativi affiancate da studenti ITS altamente specializzati, generando un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini e sull’attrattività turistica del capoluogo piemontese.

Un nuovo modello di innovazione

Questa terza edizione di Upskill Piemonte introduce un’importante novità: non solo lo sviluppo di progetti innovativi, ma anche il loro effettivo supporto nell’implementazione. L’obiettivo è massimizzare il valore generato, favorendo la creazione di servizi e soluzioni capaci di migliorare la vita delle persone, la sostenibilità economica del territorio e la competitività delle imprese. Una vera e propria accelerazione strategica che, grazie alle competenze digitali e professionali degli studenti ITS, consentirà alle aziende di disporre di strumenti performanti e di potenziare la fruizione dei servizi per i cittadini.

Sostegno all’economia di prossimità

Il progetto pone particolare attenzione al commercio di prossimità, considerato un pilastro dell’economia locale. Questo settore contribuisce a creare posti di lavoro, a sostenere le microimprese e a promuovere modelli di economia circolare. Inoltre, l’economia di quartiere rafforza la coesione sociale, migliorando la qualità della vita negli spazi urbani e rendendo la Città di Torino più attraente, vivibile e dinamica.

Coinvolgimento degli studenti ITS

Gli studenti degli ITS Academy selezionati saranno protagonisti di un’esperienza concreta, a stretto contatto con le realtà imprenditoriali. Lavorando fianco a fianco con i professionisti di Upskill 4.0, potranno sviluppare competenze specialistiche sempre più richieste dal mercato del lavoro. Da febbraio a giugno 2025, le aziende selezionate elaboreranno un prototipo innovativo per rispondere alle sfide proposte dal progetto. In seguito, gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa verranno coinvolti nell’implementazione della soluzione, permettendo loro di consolidare le proprie capacità tecnico-professionali.

Come partecipare

Le imprese interessate potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 18 del 31 gennaio 2025, compilando il modulo disponibile a questo indirizzo:

Google Form – Upskill Piemonte

La documentazione completa è consultabile sul sito della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT alla pagina: Upskill Piemonte – terza edizione.

Dichiarazioni dei promotori

Cristina Giovando, Presidente della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, sottolinea l’importanza di una seconda fase realizzativa: “Il successo delle passate edizioni… auspichiamo che il territorio ne benefici nel suo insieme, in particolare il tessuto economico della Città”.

Stefano Micelli, Presidente di Upskill 4.0, evidenzia come “l’economia di prossimità sia una risorsa strategica per le nostre città… i giovani, con la loro cultura digitale, possono progettare soluzioni per comunità più vivaci”.

Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit, conferma il sostegno al progetto: “Siamo orgogliosi di confermare per il terzo anno consecutivo il nostro impegno a supporto del progetto Upskill… crescita e formazione, soprattutto dei più giovani”.

