25 anni di I3P, l’incubatore che trasforma idee in imprese hi-tech

I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, celebra nel 2024 i suoi 25 anni di successi, consolidando il proprio ruolo di hub cruciale per l’ecosistema dell’innovazione in Piemonte e in Italia. Dalla sua fondazione nel 1999, l’incubatore ha favorito la nascita di centinaia di startup hi-tech, contribuendo alla crescita economica locale, nazionale e persino internazionale.

Numeri record e leadership nell’ecosistema startup

In oltre due decenni di attività, I3P ha supportato più di 500 nuove imprese e incubato oltre 100 startup, aiutandole a raccogliere 161 milioni di euro di investimenti solo negli ultimi cinque anni. Grazie a un attento processo di selezione, ogni anno vengono valutate circa 1.000 proposte imprenditoriali, di cui un centinaio accedono a programmi di pre-incubazione e, successivamente, a percorsi di crescita mirati. Il legame con il Politecnico di Torino garantisce un accesso privilegiato a ricerca avanzata, trasferimento tecnologico e formazione di alto livello.

Settori chiave: dall’Intelligenza Artificiale alla New Space Economy

La forza di I3P risiede nella capacità di operare in settori ad alto tasso di innovazione: dall’energia alla mobilità, dall’aerospazio alla medtech e al fintech. Una menzione speciale merita la collaborazione con ESA BIC Turin, iniziativa nata nel 2021, che attrae imprese da tutta Italia e dall’estero interessate alla new space economy. Un altro esempio è PLAI, il percorso di accelerazione dedicato all’Intelligenza Artificiale applicata ai Media, sviluppato in partnership con Mondadori.

Open Innovation e collaborazioni con industria e finanza

L’incubatore torinese promuove attivamente l’Open Innovation, mettendo in contatto startup ad alto potenziale con importanti player industriali e finanziari. Tra i partner figurano fondi di venture capital, poli di trasferimento tecnologico e grandi imprese come Credit Agricole Autobank, Italgas ed Edison. Progetti come Terra & Tech, dedicato alla filiera vitivinicola italiana, dimostrano l’impegno di I3P nell’introdurre innovazione e nuove tecnologie anche in settori tradizionali, contribuendo così allo sviluppo di un’economia più competitiva e sostenibile.

Le nuove sfide: dal PNRR alla Startup Academy

Guardando al futuro, I3P punta sulle opportunità offerte dalle risorse del PNRR per favorire la nascita di nuove imprese hi-tech, in particolare lungo i filoni della digitalizzazione e della sostenibilità. Il progetto NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile, di cui I3P è partner, sta già generando brevetti e startup innovative, gettando le basi per nuovi successi entro il 2025.

Nel 2024 verrà lanciata la Startup Academy, un percorso formativo gratuito, esperienziale e selettivo, che valorizza 25 anni di competenze e relazioni, mettendo in contatto aspiranti imprenditori, ricercatori, manager e investitori per creare nuove imprese di successo.

Cultura dell’innovazione e public engagement

Oltre a favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, I3P promuove la cultura dell’innovazione attraverso iniziative di public engagement, come il ciclo di incontri Scintille, dedicato alle menti più brillanti provenienti dai campi più diversi. L’obiettivo è quello di diffondere uno spirito imprenditoriale aperto e inclusivo, capace di rispondere alle sfide globali con soluzioni innovative e sostenibili.

Un punto di riferimento per il territorio e oltre

“Il nostro obiettivo resta lo stesso: trasformare idee brillanti in realtà imprenditoriali di successo”, afferma Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. L’incubatore intende continuare a rafforzare il proprio ruolo nell’ecosistema dell’innovazione, esplorando nuovi ambiti tecnologici, favorendo la collaborazione tra startup e imprese consolidate, e consolidando una comunità imprenditoriale dinamica, competitiva e rivolta al futuro.

