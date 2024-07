Politecnico di Torino, aperte le iscrizioni al Master in UX Design Inclusivo

La digitalizzazione e l’attenzione delle aziende agli aspetti esperienziali hanno portato a un rapido aumento della richiesta di figure professionali ibride, capaci di combinare diversi saperi in un’ottica attenta a inclusività e sostenibilità. Secondo i dati dell’U.S. Bureau of Labor Statistics, la richiesta di User Experience designer (UX designer) crescerà del 3% su base annua fino al 2028. Questa figura rappresenta un ponte tra tecnologia, processi operativi, mercato e bisogni dei fruitori, progettando l’esperienza dell’utente di un prodotto o servizio, centrando i propri sforzi sui reali bisogni che derivano dall’interazione con le tecnologie.

Normative europee e accessibilità

La richiesta di UX Designer è destinata a crescere anche in Europa grazie alla Direttiva UE nota come “European Accessibility Act”. A partire dal 28 giugno 2025, tutti gli operatori economici dovranno garantire la conformità a requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi digitali, come i servizi bancari, e-commerce, media audiovisivi e trasporto passeggeri. Questo contesto normativo rafforza la necessità di formare professionisti capaci di progettare servizi digitali inclusivi e accessibili.

Il Master in User Experience per l’Inclusive Design

Con l’obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di esperti in progettazione inclusiva, la Master School del Politecnico di Torino, in collaborazione con la ISTUD Business School, apre le iscrizioni alla seconda edizione del Master di I livello in User Experience per l’Inclusive Design. Questo programma innovativo offre agli studenti gli strumenti necessari per avere un impatto positivo sulle aziende nell’ambito della strutturazione di User Experience, con un forte focus sull’inclusività.

Offerta formativa e collaborazioni

Il Master si rivolge a laureati in facoltà umanistiche e legate alla progettazione, offrendo un programma multidisciplinare che combina teoria e pratica con lezioni frontali, laboratori, project work e seminari. Grazie alle collaborazioni con aziende partner come Cottino Social Impact Campus e Triplesense Reply, gli studenti hanno l’opportunità di lavorare su progetti reali, integrando competenze di consulenza creativa e digital transformation.

Successo della prima edizione

Durante la prima edizione, gli studenti hanno sviluppato progetti innovativi come un’app per facilitare la spesa a persone con disabilità visive e un sistema di prodotti connessi per l’igiene orale dei bambini. Questi project work dimostrano come la formazione in User Experience per l’Inclusive Design possa portare a soluzioni pratiche che migliorano la qualità della vita degli utenti.

Sbocchi professionali

I principali sbocchi professionali per i laureati del Master includono ruoli di UX designer, UX researcher e consulenti di accessibilità e inclusività in aziende tecnologiche e creative. Il Master mira a formare professionisti in grado di progettare servizi digitali inclusivi, coinvolgenti e facili da utilizzare, valorizzando ogni singolarità ed esigenza specifica.

Le iscrizioni al Master in User Experience per l’Inclusive Design sono aperte fino al 23 settembre 2024. Maggiori informazioni su requisiti di iscrizione, modalità del bando e scadenze sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Torino.

