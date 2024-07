Giulia Farinasso: giovane promessa dell’ingegneria informatica

Giulia Farinasso, studentessa del corso di Laurea in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino, è la vincitrice della sesta edizione di “Amazon Women in Innovation”. Questa prestigiosa borsa di studio, promossa e finanziata da Amazon, è destinata ad aiutare le giovani studentesse delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a inserirsi nel settore dell’economia digitale, dell’innovazione e della tecnologia.

Un finanziamento per il futuro

Grazie a questa vittoria, Giulia Farinasso riceverà un finanziamento di €6.000 per l’anno accademico 2023/24, con la possibilità di rinnovo per i successivi due anni. Oltre al supporto finanziario, le sarà assegnata una mentor Amazon, una manager dell’azienda che la guiderà nello sviluppo di competenze essenziali per il suo futuro percorso professionale. La mentorship offrirà preziosi consigli su come creare un curriculum efficace e su come affrontare un colloquio di lavoro, fornendo un sostegno concreto per il suo ingresso nel mondo del lavoro.

La passione per le discipline scientifiche

Giulia Farinasso, originaria del Piemonte, ha dimostrato fin da bambina una passione innata per le discipline scientifiche. “Sin dalla scuola elementare, queste sono sempre state le mie materie preferite”, racconta Giulia. La sua predisposizione per la matematica e le scienze l’ha portata a scegliere il liceo scientifico, indirizzo scienze applicate, dove ha ulteriormente sviluppato le sue competenze e interessi.

Superare le disuguaglianze di genere

Nonostante il predominio maschile nel suo corso di laurea, Giulia non si è mai sentita svantaggiata. “Non mi sono mai sentita meno portata per questi studi rispetto ai miei colleghi perché ‘ragazza’”, afferma con determinazione. La sua passione per l’informatica e la sua resilienza l’hanno spinta a eccellere in un ambiente spesso dominato dagli uomini.

Un futuro nella Cyber Security

Con un anno di studio trascorso in North Carolina durante il quarto anno di liceo, Giulia ha sviluppato una passione parallela per il viaggio e la scoperta. Si vede proiettata nel futuro come professionista nel campo della cyber security, desiderosa di lavorare per un’azienda che le permetta di continuare a viaggiare e a conoscere nuove culture.

Un opportunità colta al volo

Giulia ha scoperto la borsa di studio tramite una mail del Politecnico di Torino e ha deciso di partecipare con il suo solito atteggiamento positivo: “Proviamoci!”. Il suo consiglio alle ragazze della sua generazione è chiaro: essere ricettive e sfruttare ogni opportunità che il mondo offre. Questa mentalità l’ha portata a vincere la borsa di studio e a distinguersi tra i suoi coetanei.

Il programma “Amazon Women in Innovation”

Lanciato nel 2018, il programma “Amazon Women in Innovation” mira a supportare la formazione delle nuove generazioni nel mondo del digitale. Coinvolgendo sette atenei italiani, tra cui il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università degli Studi di Catania, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’iniziativa ha premiato finora 26 giovani meritevoli.

