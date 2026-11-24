Giovedì 26 novembre 2026, dalle 19, Jigeenyi propone a Torino “Plural voices”, una serata con dj set, aperitivo e laboratori di ricamo. L’appuntamento è in via Borgo Dora 3/o, nella zona di Porta Palazzo e figura nel programma delle iniziative della rete del Consorzio delle Ong Piemontesi per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il COP presenta l’incontro, proposto dall’équipe di Jigeenyi, come un momento dedicato alla sorellanza e alla condivisione artistica collettiva. Il dj set sarà sulle note di Malapincha.

Le attività nei centri Enaip

Il programma della rete COP comprende anche iniziative educative nei centri di formazione professionale Enaip. A Rivoli, dopo la visione collettiva di “Se domani non torno”, le classi sono invitate a rivedere il 25 novembre un videomessaggio di Gino Cecchettin.

A Grugliasco gli studenti hanno realizzato brevi video sui segnali positivi e di allarme nelle relazioni, le cosiddette green flag e red flag, annunciati per la pubblicazione il 25 novembre. Altre attività sono indicate a Borgosesia, Borgomanero e Arona, tra proiezioni, incontri e percorsi di sensibilizzazione.

Il programma cittadino e le informazioni per la serata

Per la Giornata del 25 novembre, la Città di Torino ha raccolto in un programma distinto di iniziative appuntamenti culturali e attività rivolte alla cittadinanza.

Per “Plural voices”, il programma del COP non indica costi o modalità di prenotazione. Renken riporta per Jigeenyi il numero 353 311 3671 e l’indirizzo email info@renken.it.