Un viaggio tra i paesaggi del Nilo e un piccolo vaso predinastico sono al centro di «ECO. Paesaggi in trasformazione», il primo progetto della nuova sala immersiva del Museo Egizio di Torino. Fino a domenica 29 novembre 2026, i Notturni Immersivi permettono di visitare gratuitamente la sala e il museo dalle 19 alle 22.

L’ingresso è da via Duse. Per partecipare occorre prenotare in anticipo il biglietto online, scegliendo giorno e orario. Durante le serate sei egittologi ed egittologhe sono a disposizione dei visitatori per rispondere alle domande sul progetto e sui nuovi allestimenti.

Un vaso e sei schermi per ricostruire il paesaggio

La sala si trova al piano ipogeo ed è parte del rinnovamento del museo. Sei schermi, per una lunghezza complessiva di 30 metri, proiezioni a 360 gradi e audio spazializzato accompagnano il percorso sulle trasformazioni del paesaggio egiziano dall’antichità a oggi.

Il racconto prende avvio da un piccolo vaso predinastico proveniente dal sito di Hammamiya, esposto al centro della sala. Il reperto diventa il punto di partenza per esplorare il rapporto fra gli oggetti archeologici e i contesti da cui provengono. «ECO» è il primo progetto ospitato nello spazio, concepito per accogliere nel tempo contenuti e formati diversi.

Tra le novità del museo figurano anche il nuovo allestimento della Mensa Isiaca e un’installazione dedicata all’archeologia preventiva, segnalati nella scheda di Turismo Torino sulla trasformazione del museo.

Come prenotare e cosa è previsto dopo il 29 novembre

Per i Notturni Immersivi si può scegliere la data e la fascia oraria sulla biglietteria online dedicata. La gratuità delle aperture serali riguarda il periodo dal 23 al 29 novembre; la disponibilità dipende dai posti prenotabili.

Secondo quanto riportato da Exibart, dal 5 dicembre 2026 a giugno 2027 sono previste visite guidate gratuite di 45 minuti dedicate a «ECO», con accesso anche alle Sale Storiche, alla Galleria dei Re e alla Cappella rupestre di Ellesiya.