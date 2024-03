Un trend positivo nel settore turistico piemontese ha caratterizzato il 2023, con un aumento della spesa turistica del 17% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati emersi durante la “Giornata del turismo in Piemonte” organizzata oggi martedì 26 marzo prezzo il Circolo dei Lettori di Torino (Sala Grande)da Unioncamere Piemonte, gli svizzeri, i tedeschi e i francesi sono tra i principali contributori alla spesa turistica nella regione.

Turismo in crescita e la scelta green per le strutture ricettive in Piemonte

La regione vanta oltre 40.000 imprese turistiche, il 9,5% del totale, e conta più di 160.000 addetti, rappresentando il 10,1% della forza lavoro piemontese. Con oltre 33.000 alloggi Airbnb sul territorio, la diversificazione e l’adattamento del settore alle esigenze moderne dei viaggiatori sono evidenti.

Un aspetto rilevante è l’attenzione sempre maggiore delle strutture ricettive ai temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Il 46,8% delle imprese prevede di introdurre innovazioni in questo senso nei prossimi tre anni, mentre oltre una realtà su cinque intende investire nello sviluppo di servizi integrativi al prodotto/servizio.

L’interesse dei turisti italiani e stranieri è rivolto al patrimonio artistico-monumentale, al patrimonio naturalistico e agli interessi enogastronomici della regione. L’escursionismo e le visite ai centri storici sono tra le attività più popolari, mentre l’influenza di Internet sulla scelta delle destinazioni è significativa.

Chi spende di più e come

L’analisi delle transazioni Mastercard mostra un aumento del 17% della spesa turistica nel 2023 rispetto all’anno precedente, trainata sia dalla componente internazionale (+14%) che da quella nazionale non residente (+20%). La provincia di Torino emerge come il centro del turismo in Piemonte, con altri centri come Alessandria, Cuneo e Novara che presentano caratteristiche distintive.

Svizzera, Germania e Francia sono i principali contributori alla spesa turistica internazionale in Piemonte, con una crescita significativa dei volumi di spesa. Ristoranti, hotel, abbigliamento e shopping rappresentano le voci di spesa più rilevanti, con una tendenza all’aumento sia nel settore internazionale che in quello domestico.