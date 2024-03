Blue SGR, leader nel settore degli Alternative Asset Manager, e Alba Leasing S.p.A., uno dei principali operatori nel campo del leasing in Italia, hanno stretto un accordo finanziario cruciale per il progetto “Eblò”. Quest’ultimo mira a trasformare il Palazzo Enel, un’iconica struttura di Corso Regina Margherita a Torino, attraverso un imponente investimento di 9 milioni di euro. Questa sinergia tra Blue SGR e Alba Leasing rappresenta un passo fondamentale verso la rigenerazione urbana e l’innovazione architettonica nella zona nord della città.

Un nuovo volto per il Palazzo Enel

Il progetto “Eblò” mira a dare nuova vita all’edificio storico dell’Enel, noto per la sua distintiva facciata con vetrate a oblò. Grazie a questo accordo di finanziamento, si avvierà un’ambiziosa operazione di ristrutturazione e restyling che promette di trasformare l’edificio in un moderno centro di attività. L’obiettivo è quello di offrire ambienti lavorativi smart, flessibili e personalizzabili, promuovendo il concetto di work-life balance e contribuendo alla creazione di un ambiente urbano più inclusivo e vivace.

Secondo Paolo Rella, Amministratore Delegato di Blue SGR, l’accordo rappresenta un esempio virtuoso di come le partnership tra operatori finanziari possano catalizzare la riqualificazione urbana. Questo investimento non si limita a rinnovare gli spazi fisici, ma mira anche a diventare un punto di riferimento nel processo di sviluppo dell’intera area. La visione di Blue SGR è quella di creare un edificio che favorisca il dialogo e lo scambio con la comunità, rendendo l’ambiente urbano più dinamico e inclusivo.

Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Alba Leasing, sottolinea l’importanza del leasing come strumento per sostenere lo sviluppo del Paese. Questa partnership dimostra concretamente come il leasing possa supportare progetti significativi come la rigenerazione urbana. Iniziative come questa contribuiscono a dare slancio alla crescita delle città metropolitane, restituendo alla comunità ambienti urbani riqualificati e più sostenibili.

Team e collaborazioni locali per Eblò

I team di lavoro di Blue SGR e Alba Leasing hanno curato attentamente tutte le fasi del progetto “Eblò”. Per la riqualificazione, Blue SGR ha scelto di collaborare con partner operanti sul territorio torinese, come lo Studio Pession Associato per la progettazione esecutiva e Immogroup per la commercializzazione degli spazi vacanti. Questo approccio locale testimonia dell’impegno delle due società nel contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità torinese.