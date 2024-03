Eblò, simbolo della rigenerazione urbana di Torino

Il panorama architettonico di Torino si appresta a vivere una trasformazione grazie al progetto “Eblò”, presentato con grande entusiasmo da Blue SGR, società di gestione del Fondo Chirone. Questo ambizioso piano di riqualificazione vede come fulcro lo storico Palazzo Enel, un’icona che presto si trasformerà in un centro polifunzionale all’avanguardia, situato strategicamente lungo Corso Regina Margherita 267.

Il nuovo cuore pulsante di Torino all’insegna di innovazione e sostenibilità

L’iniziativa, curata con attenzione dalla partnership tra Blue SGR, Studio Pession e Immogroup, è destinata a rivitalizzare il quartiere Campidoglio, inserito nella Circoscrizione 4 di Torino. Attraverso un sapiente lavoro di ristrutturazione, lo storico Palazzo Enel accoglierà una nuova vita, diventando un punto di riferimento per la comunità e un simbolo di rigenerazione urbana.

Alessandro Mazzucco, Portfolio Manager di Blue SGR, ha sottolineato l’importanza di Eblò come catalizzatore per la riqualificazione urbana, proponendo non solo uno spazio fisico rinnovato, ma un centro di dialogo aperto alla cittadinanza. L’edificio, una volta completato, offrirà ambienti lavorativi smart su undici piani, totalmente personalizzabili e orientati al concetto di work-life balance.

Ambiente funzionale e inclusivo con al centro la sostenibilità

La visione architettonica di Eblò, come sottolineato da Emanuele Pession di Studio Pession Associato, mira a creare un luogo che si integri perfettamente nel tessuto urbano, promuovendo innovazione e sostenibilità. Con spazi destinati a start-up e aziende di ogni dimensione, Eblò si configura come un ambiente organico e funzionale, capace di accogliere e promuovere la diversità.

Il progetto Eblò non si limita alla riqualificazione estetica, ma punta anche all’ecosostenibilità. Grazie all’adozione di sistemi energetici efficienti e materiali sostenibili, il centro aspira a ottenere la certificazione LEED v4 Core & Shell, dimostrando un impegno tangibile verso la riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento del benessere degli occupanti.

Un’offerta completa per il benessere lavorativo

Beppe Caruso, CEO di Immogroup, evidenzia l’attenzione posta su servizi aperti al pubblico, mirati a favorire la produttività e il benessere dei lavoratori. Eblò si configura così non solo come un luogo di lavoro moderno e personalizzabile, ma come un polo di rinascita urbana che abbraccia le esigenze del lavoro contemporaneo.