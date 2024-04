Il Piemonte, incastonato tra le montagne del nord Italia, emerge come un faro di sostenibilità ambientale nella penisola. Grazie alla nuova piattaforma CIRO (Climate Indicators for Italian RegiOns) sviluppata da Italy for Climate in collaborazione con Ispra, la regione si pone come protagonista nella lotta contro il cambiamento climatico. Con 26 indicatori articolati in 8 aree tematiche, CIRO offre una visione esaustiva delle performance climatiche regionali, fornendo alle Amministrazioni locali uno strumento essenziale per la decarbonizzazione dei propri territori.

Performance eccezionali nei settori chiave

Il Piemonte si distingue a livello nazionale per diversi aspetti legati alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico. In particolare, la regione si classifica al secondo posto per numero di Comunità energetiche attivate nel 2022 e al terzo posto per assorbimenti naturali di CO2. Questi risultati confermano l’impegno della regione nel promuovere fonti energetiche rinnovabili e progetti di comunità per una gestione più sostenibile delle risorse.

I dati evidenziano che il Piemonte ha compiuto progressi significativi nel settore delle rinnovabili, con una quota di energia soddisfatta da fonti rinnovabili pari al 18%. Tuttavia, è importante notare che il tasso di installazione di nuovi impianti rinnovabili nel 2022 è stato inferiore alla media nazionale, suggerendo la necessità di ulteriori investimenti e incentivi.

Sfide da affrontare nel futuro

Nonostante i successi, il Piemonte deve ancora affrontare alcune sfide. Il settore agricolo, ad esempio, registra performance inferiori alla media nazionale in diversi indicatori, comprese le emissioni pro capite e l’uso di fertilizzanti. Inoltre, i consumi energetici pro capite sono influenzati dalla forte industrializzazione e dall’alto fabbisogno di riscaldamento degli edifici, richiedendo interventi mirati per migliorare l’efficienza energetica.

Italy for Climate, in collaborazione con partner come Enea, Ispra ed RSE, promuove un approccio collettivo alla sostenibilità ambientale. Attraverso CIRO, si offre un quadro completo delle sfide e delle opportunità per ogni regione italiana, facilitando il dibattito pubblico e guidando le azioni delle Amministrazioni locali verso un futuro più sostenibile.

