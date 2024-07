La tecnologia aerospaziale piemontese in vetrina al Farnborough Airshow

Il Farnborough International Airshow 2024 ospita l’eccellenza dell’aerospazio piemontese, confermando la regione come un protagonista di primo piano nel settore. Organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), l’evento, che è iniziato ieri e durerà fino al 26 luglio, vede la partecipazione di 17 PMI piemontesi che, grazie ai fondi europei, espongono le loro tecnologie all’avanguardia.

La delegazione piemontese

La delegazione piemontese presenta una filiera completa per l’industria Aeronautica, Spazio e Difesa. All’interno dello spazio espositivo di circa 200 mq, i visitatori possono scoprire un percorso-mostra con componenti meccanici di alta precisione, soluzioni per il trasporto fluidi, strumenti scientifici e molto altro.

Il ruolo del Piemonte nell’industria aerospaziale

Il Piemonte ospita grandi player come Leonardo, GE Avio Aero, Thales Alenia Space, ALTEC e Collins Aerospace. Con oltre 450 PMI, il settore aerospaziale regionale è in continua crescita, raggiungendo un fatturato di 8 miliardi di euro e impiegando più di 35.000 addetti. Questo ecosistema completo è supportato da un solido network di PMI, startup, centri di ricerca e istituzioni accademiche.

Qui l’elenco completo delle aziende piemontesi partecipanti:

3ntr ALFA MECCANICA ALLINOX ALTAIR APR BISIACH & CARRU’ BRANCARO INDUSTRIES COMUTENSILI ELLENA FRESAL JOINTEK LABORMET DUE MES GROUP SOCIETÀ INDUSTRIA MECCANICA S.I.ME. TECNO E.D.M. TUBIFLEX VANZETTI ENG.

Workshop, opportunità di business e investimenti

Il 24 luglio, lo stand del Piemonte ospiterà il workshop “Unleashing the Sky’s Potential: Aerospace Excellence, Innovative Trends, and Investment Opportunities in Piemonte”. L’evento vedrà la partecipazione di figure chiave come l’Assessore all’Internazionalizzazione Andrea Tronzano e rappresentanti dei principali player internazionali, offrendo una panoramica sulle opportunità di business e investimento nella regione.

La presenza piemontese al Farnborough International Airshow 2024 non è solo un’occasione per mostrare le tecnologie innovative, ma anche per espandere le collaborazioni globali. Il prossimo appuntamento di rilievo sarà l’Aerospace & Defense Meetings a Torino nel 2025, un evento unico in Italia per il settore aerospaziale.

L’importanza della cooperazione internazionale

Il rapporto commerciale tra il Regno Unito e il Piemonte è caratterizzato da una forte cooperazione, con numerosi progetti collaborativi nei settori dello Spazio e della Difesa. Ceipiemonte collabora con cluster locali e internazionali, rafforzando così la presenza piemontese nel panorama globale dell’aerospazio.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook