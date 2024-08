Crescita dell’occupazione in Piemonte con 20.240 assunzioni previste in agosto

Le imprese piemontesi prevedono di assumere circa 20.240 nuovi lavoratori nel mese di agosto 2024, un aumento significativo rispetto allo stesso mese del 2023. Questo dato emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un trend positivo su base mensile

Le previsioni occupazionali per agosto 2024 mostrano un incremento di 940 nuove assunzioni rispetto allo stesso mese del 2023, pari a un +4,9%. Questo trend positivo si contrappone però a una flessione su base trimestrale: da agosto a ottobre 2024 si prevedono 87.120 assunzioni, in calo di 4.410 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Distribuzione delle assunzioni e tipologie dei contratti

Le imprese di micro e piccola dimensione (1-49 addetti) rappresentano il 53,8% delle assunzioni programmate per agosto, seguite dalle medie imprese (50-249 addetti) con il 21,9% e dalle grandi aziende (oltre 250 addetti) con il 24,3%. La maggior parte delle assunzioni (75,6%) sarà per personale dipendente, mentre il 18,7% riguarderà lavoratori somministrati.

I contratti a tempo determinato dominano il panorama delle assunzioni ad agosto, rappresentando il 62% del totale, seguiti dai contratti a tempo indeterminato (25%), dagli apprendistati (7%) e da altre forme contrattuali (6%).

Profili richiesti e difficoltà di reperimento

Nel mese di agosto 2024, il 49,0% delle posizioni aperte sarà difficile da coprire, una percentuale in leggera diminuzione rispetto a luglio 2024. Le maggiori difficoltà si riscontrano per operai specializzati in costruzioni e manutenzione (88,6%), operatori della cura estetica (81,7%) e meccanici e manutentori (78,1%).

Settori con maggiori assunzioni

Il settore dei servizi alla persona assorbirà il maggior numero di nuove assunzioni nel trimestre agosto-ottobre 2024, con 13.520 ingressi previsti. Segue il settore del turismo con 12.940 assunzioni e il commercio con 10.900.

Necessità di esperienza e innovazione

Per il 59,9% delle posizioni, le imprese richiedono esperienza specifica o nello stesso settore. Inoltre, il 19,1% dei nuovi assunti sarà chiamato a implementare soluzioni creative e innovative.

Il 32,3% delle assunzioni previste ad agosto sarà destinato a giovani sotto i 30 anni, mentre il 23% riguarderà personale immigrato.

