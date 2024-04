Il costo della salute in Piemonte, boom dei prestiti per cure mediche

Il peso dei prestiti per le cure mediche nel panorama finanziario in Piemonte è in costante ascesa, raggiungendo una media del 4,9% del totale dei finanziamenti richiesti nel 2023. Secondo un’analisi condotta da Facile.it e Prestiti.it, i cittadini si rivolgono sempre più spesso al credito al consumo per affrontare i costi crescenti della sanità privata. Nel 2023, in Piemonte, le richieste di prestiti personali per sostenere le spese mediche hanno rappresentato una significativa fetta del panorama finanziario regionale.

Un trend in crescita

A causa delle tempistiche sempre più lunghe della sanità pubblica, i cittadini sono costretti a rivolgersi presso strutture private, che comportano inevitabilmente un esborso maggiore e che non sempre sono in grado di sostenere senza ricorrere a prestiti.

“Oggi curarsi è diventato sempre più oneroso, anche alla luce del maggior ricorso alla sanità privata“, spiega Aligi Scotti, BU Director prestiti di Facile.it. “Servirsi del credito al consumo può essere una strategia per alleggerire l’impatto di queste spese sul bilancio familiare, evitando così di andare in sofferenza o, peggio, di rinunciare a curarsi”.

Un dato preoccupante è però l’aumento significativo del tasso di interesse medio dei prestiti personali per cure mediche. Nel 2022, il Taeg medio era del 9,4%, salito al 11% nel 2023, rappresentando un aumento del 17%. Questo aumento potrebbe rappresentare una sfida aggiuntiva per coloro che cercano di affrontare le spese mediche tramite prestiti.

Il profilo del richiedente piemontese

Chi ha chiesto un prestito personale per affrontare le spese mediche in Piemonte nel 2023 ha mostrato un profilo ben definito. La media di età dei richiedenti si attesta sui 46 anni, superiore all’età media di chi richiede prestiti personali in generale nella regione, che è di 42 anni. Questo dato sottolinea l’importanza crescente delle cure mediche per una fascia di età più avanzata.

Più di un quarto delle domande di prestito per cure mediche (25,6%) proviene da individui con un’età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre il 23,2% arriva da coloro che hanno tra i 35 e i 44 anni. Sorprendentemente, il 46,4% delle richieste di finanziamento per le spese sanitarie è stata presentata da donne, una percentuale significativamente più alta rispetto alle richieste di prestito totali nella regione, dove la quota femminile si ferma al 31,1%.

Inoltre, chi ha presentato domanda di finanziamento per affrontare spese mediche, ha richiesto mediamente 6.653 euro, da restituire in circa 52 mesi.

