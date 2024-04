Torino Airport, gestito dalla società SAGAT S.p.A., nel corso dei primi tre mesi del 2024, ha segnato un nuovo record nel traffico passeggeri, con oltre 1,11 milioni di viaggiatori transitati attraverso il terminal dell’aeroporto di Caselle. Questo risultato segna un notevole incremento del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando il numero di passeggeri si attestava a circa 1,07 milioni.

Cifre in crescita, anche nel traffico internazionale

Gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno tutti battuto i rispettivi record mensili dell’anno precedente. Il mese di gennaio ha visto transitare oltre 363mila passeggeri, segnando un aumento del 0,5% rispetto al gennaio 2023. Febbraio, con più di 351mila passeggeri, ha registrato un incremento del 4,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Infine, marzo ha sfiorato i 400mila passeggeri, segnando un aumento del 6,2% rispetto a marzo 2023.

Una delle principali cause di questa crescita è il traffico internazionale, che ha registrato un aumento del 7,6% nei primi tre mesi del 2024, rappresentando ora il 60% del traffico totale. I passeggeri dei voli internazionali sono infatti passati da 620mila nel 2023 a oltre 667mila nel 2024.

Boom verso località sciistiche, nuove rotte e vacanze pasquali

Il risultato positivo dell’aeroporto di Torino è stato favorito anche dall‘incremento del traffico legato alle attività sciistiche. La stagione invernale 2023/2024 ha visto un aumento del 9% nel numero di sciatori trasportati rispetto all’anno precedente. Inoltre, sono state introdotte nuove rotte di volo per gli amanti dello sci, come quelle verso Belfast, in Irlanda del Nord, e London Heathrow, in Gran Bretagna, a cui si aggiunge il volo charter da East Midlands, sempre in Gran Bretagna. Oltre a queste nuove rotte si è aggiunta la compagnia Air Baltic con destinazione Vilnius in Lituania.

I flussi turistici legati alle vacanze pasquali hanno anch’essi contribuito in modo significativo al record del trimestre. Durante la settimana di Pasqua del 2024, dal Giovedì Santo al martedì, il numero di passeggeri tra arrivi e partenze è stato di oltre 85mila, registrando un aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente.

