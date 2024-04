Il tessuto economico delle aree rurali assume un ruolo sempre più cruciale nell’economia complessiva del territorio. In questa ottica, la collaborazione tra Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Camera di Commercio di Torino rappresenta un pilastro fondamentale per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita delle imprese nelle zone rurali del Piemonte.

Il recente comunicato stampa rilasciato evidenzia il successo delle iniziative intraprese nei tre GAL torinesi (GAL Valli del Canavese, GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casterone, GAL Escartons e Valli Valdesi) nel triennio precedente, grazie all’investimento di oltre 13,5 milioni di euro finanziati dalle Strategie di Sviluppo attraverso i fondi LEADER dell’Unione Europea.

I risultati tangibili e il piano operativo per le aree rurali

Nel corso degli ultimi tre anni, ben 260 imprese hanno beneficiato del sostegno fornito attraverso progetti volti a promuovere il turismo sostenibile, la creazione di filiere e reti, nonché l’implementazione di nuovi servizi per il territorio. In particolare, si sono sviluppate iniziative di monitoraggio dei dati turistici, formazione su turismo sostenibile e creazione di filiere per i prodotti tipici del territorio. Queste azioni hanno contribuito in modo significativo alla vitalità economica delle zone rurali, favorendo la crescita delle imprese e l’offerta di nuovi servizi.

Il lancio del nuovo Piano Operativo 2024-2026 segna un ulteriore passo avanti verso lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Con un rinnovato finanziamento, l’attenzione si concentrerà su temi chiave come turismo sostenibile, Smart Village e digitalizzazione. Queste iniziative mirano a favorire la diversificazione economica, la creazione di nuovi posti di lavoro e la valorizzazione delle risorse locali.

L’impatto sulle imprese locali e le storie di successo

Le testimonianze delle imprese locali offrono uno sguardo tangibile sui benefici delle iniziative promosse dai GAL e dalla Camera di Commercio di Torino nel promuovere lo sviluppo economico delle aree rurali.

L’azienda agricola GISOLO ENRICO di Lanzo Torinese ha puntato sulla diversificazione delle attività, concentrando gli sforzi sulla produzione e fornitura di cippato di legno locale. Grazie al sostegno dei GAL e dei fondi della Camera di Commercio di Torino, ha ottenuto importanti certificazioni di qualità, rendendo possibile la fornitura di calore per impianti efficienti e il rispetto delle normative ambientali.

Chalet Palù, struttura ricettiva nata per valorizzare il patrimonio edilizio alpino rurale, ha trasformato l’idea in realtà con la creazione di tre “boutique hotel” caratterizzati da un’identità forte e unica. Con il supporto finanziario dei GAL e della Camera di Commercio di Torino, ha ampliato l’offerta turistica, raddoppiando il numero dei posti letto e generando nuovi posti di lavoro.

L’impresa 19.Coop ha avviato il progetto “Territorio per Tutti” (TxT), un’iniziativa di innovazione sociale promossa insieme ad altre aziende. Grazie ai finanziamenti dei GAL e della Camera di Commercio di Torino, TxT si è concentrata sull’inclusione delle categorie svantaggiate nel contesto del turismo sostenibile, creando opportunità di lavoro e spazi generativi che rispondono alle esigenze della comunità locale.

Questi esempi dimostrano il valore della collaborazione tra enti pubblici e imprese locali nel promuovere lo sviluppo sostenibile e la prosperità delle comunità rurali del Piemonte.

