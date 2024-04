Affitti Torino: tra le città con l’aumento percentuale maggiore

Il Rent Index di HousingAnywhere rivela un aumento del 3,8% nei prezzi degli affitti nel primo trimestre del 2024. Nonostante i rincari perdano slancio, i costi rimangono resilenti ai cali, evidenziando sfide nell’accessibilità economica.

Le città europee più costose e le loro dinamiche

Amsterdam e Parigi mantengono la leadership come le città più costose per gli affitti, con prezzi medi degli appartamenti che toccano rispettivamente i 2.275 e 1.862 euro. Questo dato sottolinea le sfide dell’accessibilità in queste metropoli. Tra le città costose, solo Monaco di Baviera registra una diminuzione dei prezzi su base annua per tutti i tipi di proprietà. Amsterdam rimane la città più costosa da affittare, ma i prezzi dei monolocali registrano un leggero calo. La scarsità di alloggi nei Paesi Bassi potrebbe influenzare variazioni più pronunciate nei prezzi dei monolocali.

Roma regina italiana degli affitti, ma Torino segna un aumento del 37,5%

Roma si posiziona al secondo posto in Europa per i prezzi degli appartamenti, con un canone medio di 2.000 euro, registrando un aumento del 20% annuo, seguita da Milano a 1.700 euro. Tuttavia, Torino registra un aumento significativo, pur mantenendo un livello di accessibilità più elevato rispetto ad altre città italiane.

Tra le città italiane, Torino si distingue con un notevole aumento del 37,5% nei prezzi degli affitti. Questo dato sottolinea un trend di crescita significativo, pur mantenendo la città tra le più accessibili in Europa.

Bologna si colloca invece al quinto posto nella classifica dei prezzi per i monolocali, con una crescita superiore al 25% dal 2023 e una richiesta di oltre 1.370 euro.

Andamento in Italia e Spagna

Torino e Valencia registrano i maggiori aumenti percentuali su base annua, ma rimangono tra le città con gli affitti più bassi in Europa. Al contrario, alcune città italiane come Bologna e Roma registrano forti aumenti nei prezzi dei monolocali, mentre Madrid in Spagna mostra un aumento annuo del 13,7%.

Strategie per affrontare la situazione

Djordy Seelmann, CEO di HousingAnywhere, sottolinea l’importanza della collaborazione tra leader del settore e responsabili politici per garantire la consegna tempestiva dei piani di espansione dell’offerta abitativa. Affrontare la carenza di offerta è fondamentale per alleviare la pressione nei mercati europei degli affitti a lungo termine.

