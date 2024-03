Il Circolo dei lettori di Torino si appresta a vivere un’esperienza unica e coinvolgente grazie alla nuova partnership tra Audible.it e la Fondazione Circolo dei lettori. L’evento inaugurale, presentato oggi da Elena Loewenthal, direttore Fondazione Circolo dei lettori e Juan Baixeras, Country Manager Audible, nella suggestiva cornice della Sala Artisti di Palazzo Graneri della Roccia, promette di rivoluzionare il modo di vivere la letteratura attraverso l’Angolo dell’ascolto.

Accesso illimitato e gratuito a migliaia di opere

Grazie a due postazioni d’ascolto appositamente allestite, i frequentatori del Circolo dei lettori avranno accesso illimitato e gratuito al vasto catalogo di Audible.it. Da oggi, potranno immergersi in un mondo di audiolibri, podcast e serie audio originali, arricchendo così la propria esperienza letteraria con un semplice click.

Ma le novità non finiscono qui. Per coloro che desiderano vivere l’emozione dell’ascolto anche al di fuori del Circolo, Audible offre una promozione imperdibile: 60 giorni di prova gratuita. Un’opportunità unica per esplorare e scoprire un universo di storie e narrazioni, a portata di tutti.

Eventi speciali in agenda per il 2024

Ma l’emozione non si ferma all’Angolo dell’ascolto. Il 2024 vedrà la realizzazione di un programma ricco di eventi in collaborazione con Audible. Tra gli appuntamenti imperdibili, spiccano la presentazione del libro “La donna della bomba atomica”, con la partecipazione di Gabriella Greison, autrice del libro edito da Mondadori e voce dell’audiolibro in esclusiva Audible, e un evento speciale dedicato allo scrittore James Baldwin, in occasione del centenario della sua nascita, per esplorare temi come omosessualità e razzismo.

Audiolibri, un fenomeno in crescita

L’audiolibro è sempre più parte integrante dell’esperienza di lettura. Secondo uno studio condotto, l’84% degli ascoltatori italiani di audiolibri è anche lettore. Un fenomeno che si rivela complementare alla lettura tradizionale, arricchendo l’esperienza letteraria in tutte le sue forme.

Gli audiolibri permettono di esplorare nuovi orizzonti letterari e di conoscere autori inediti. Con una vasta scelta di generi, dal Thriller alla Storia, passando per la Narrativa, c’è qualcosa per tutti i gusti.

In Italia, quasi 17 milioni di persone ascoltano audiolibri e podcast, con una costante crescita che testimonia l’interesse crescente verso questa forma di fruizione letteraria. E non è solo una questione di svago: il 30% degli audioascoltatori ha dichiarato di aver acquistato la versione cartacea di un libro ascoltato in audio.

Nuove generazioni di lettori e le storie più amate

L’ascolto di audiolibri coinvolge un’ampia fascia di età, dimostrando di essere un fenomeno intergenerazionale. Sebbene gli uomini siano in leggera prevalenza, c’è una crescente omogeneità nell’ascolto di audiolibri in tutte le fasce d’età.

Infine, una classifica dei 10 audiolibri più ascoltati nel 2023 offre uno sguardo sulle opere più amate dagli audioascoltatori italiani, confermando il grande interesse per titoli classici e contemporanei. Tra i primi dieci troviamo capolavori come “Harry Potter: La Saga Completa” di JK Rowling, letto da Francesco Pannofino, e “La portalettere” di Francesca Giannone, con la voce coinvolgente di Sonia Barbadoro.