Eataly Lingotto apre le porte ai segreti della pasta fresca

Nel cuore di Torino, Eataly si prepara a un evento straordinario che celebra uno dei tesori culinari più amati e iconici dell’Italia: la pasta fresca artigianale. Diverse realtà provenienti da tutta Italia, tra cui le giovani sorelle pastaie Bragoli di Piacenza e gli Amatori Pici di Chianciano, porteranno la loro esperienza nel mercato e nei ristoranti di Eataly, offrendo ai visitatori un’occasione unica per immergersi nell’arte della pasta fresca.

Dodici settimane di festa con la biodiversità della pasta fresca in primo piano

Il via è stato dato a dodici settimane di eventi e iniziative volte a esplorare le tradizioni locali e l’artigianalità della pasta fresca italiana. La pasta, simbolo della cucina italiana e cibo amato da milioni di persone, sarà al centro di degustazioni, produzioni live, lezioni tematiche e laboratori didattici, per approfondire le sue molteplici sfaccettature e varianti regionali.

Questo alimento versatile e amato, diviso tra la pasta secca e la pasta fresca, offre un’infinità di possibilità culinarie che cambiano in base al territorio e alle tradizioni locali, e ogni regione d’Italia porterà a Eataly il proprio contributo a questo tesoro unico nel suo genere.

Eataly Lingotto si prepara dunque ad accogliere una vasta selezione di oltre 80 specialità di pasta fresca provenienti da ogni angolo della Penisola. Il menu dei ristoranti sarà arricchito con proposte speciali che spaziano dai classici piatti come lo Spaghetto Eataly a creazioni più insolite come gli agnolotti quadrati con ragù alla bolognese o i culurgionis con pomodoro e ricotta stagionata.

Plin, il cuore pulsante della produzione di pasta fresca da Eataly

Il pastificio interno Plin, attivo presso Eataly Lingotto dal 2018, sarà il palcoscenico principale delle produzioni live di pasta fresca. Le sfogline, seguendo la ricetta tradizionale piemontese di Lidia Alciati, conosciuta come la “agnolotti queen”, mostreranno ai visitatori ogni fase della produzione, dalla sfoglia al ripieno.

Artigiani della pasta fresca al Tavolo della pasta

All’ingresso di Eataly Lingotto, il Tavolo della pasta fresca sarà il punto di incontro per gli appassionati del buon cibo. Artigiani provenienti da diverse regioni d’Italia si alterneranno per mostrare in diretta la produzione di alcuni dei formati di pasta più iconici, offrendo ai visitatori l’opportunità di assistere e imparare direttamente dalla fonte.

Infine, la linea di pasta firmata Eataly sarà in vendita a scaffale, offrendo agli appassionati la possibilità di portare a casa la qualità e la tradizione della pasta italiana. Realizzata solo con acqua e semola di grano duro 100% italiano e lavorata secondo metodi tradizionali, la pasta Eataly garantisce un’esperienza culinaria autentica e appagante.