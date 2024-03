Il Museo Egizio di Torino al cinema con Jeremy Irons

Il debutto al cinema del Museo Egizio di Torino è un evento imperdibile, arricchito dalla presenza straordinaria del premio Oscar Jeremy Irons. Con una durata limitata delle proiezioni nelle sale italiane di soli due giorni, il 12 e 13 marzo, “Uomini e Dei: le meraviglie del Museo Egizio”, questo il titolo della produzione cinematografica, offre uno sguardo senza precedenti sul ricco patrimonio della civiltà egizia.

Un viaggio nel tempo e nello spazio con i tesori millenari in primo piano

Il film, diretto da Michele Mally e presentato in anteprima alla 41esima edizione del Torino Film Festival, si presenta come un viaggio entusiasmante attraverso 4000 anni di storia antica. Le sale del Museo Egizio di Torino si animano sul grande schermo, trasportando gli spettatori in un’avventura straordinaria attraverso le epoche e le meraviglie dell’antico Egitto.

Con oltre un milione di visitatori all’anno, il Museo Egizio di Torino, che ha da poco festeggiato i suoi 200 anni, si conferma come una delle mete culturali più ambite d’Italia. Custodisce un’inestimabile collezione di 40 mila reperti, di cui 12 mila esposti su 4 piani. Tra le testimonianze più significative, spiccano sfingi, statue colossali, amuleti e sarcofagi, ciascuno raccontando una parte unica della storia egizia.

Inoltre, la narrazione del film non si limita alla mera esposizione dei reperti. Grazie alla partecipazione della Presidente del Museo, Evelina Christillin, e del Direttore Christian Greco, gli spettatori avranno l’opportunità di esplorare i segreti custoditi dietro le quinte. Curatori ed esperti come Cédric Gobeil, Beppe Moiso e Susanne Toepfer condivideranno le loro conoscenze, arricchendo ulteriormente l’esperienza cinematografica.

Le radici e la rete internazionale del Museo Egizio di Torino

Il Museo Egizio di Torino vanta una rete internazionale di collaborazioni scientifiche con istituzioni museali di prestigio, come il Louvre di Parigi e il British Museum di Londra. Queste partnership permettono uno scambio continuo di conoscenze e una valorizzazione ancora maggiore del patrimonio culturale egizio.

Il film invita gli spettatori a esplorare le radici del Museo Egizio di Torino, risalendo il corso del tempo sulle tracce degli esploratori del passato. Attraverso luoghi iconici come Giza, Tebe e l’antico villaggio di Deir el-Medina, il pubblico sarà trasportato in un viaggio affascinante alla scoperta delle origini di questa istituzione unica nel suo genere.

Un’esperienza sensoriale completata dalla colonna sonora

L’esperienza cinematografica sarà completata dalla colonna sonora originale del rinomato pianista e compositore Remo Anzovino, eseguita con l’Orchestra Sinfonica Accademia Naonis. Con un’uscita prevista nel 2024, la colonna sonora promette di amplificare ulteriormente le emozioni suscitate dal film.