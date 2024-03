Nei ristoranti di Eataly Lingotto, le Cucine del Mercato offrono ogni sera più di semplici piatti: qui si vive una vera esperienza enogastronomica autentica e indimenticabile. “Dal banco alla tavola“, un’iniziativa che consente ai clienti di scegliere direttamente dai banchi freschi del Mercato cosa desiderano gustare. Un’occasione per immergersi nella freschezza e nella varietà delle proposte culinarie, che spaziano dal banco della carne a quello del pesce.

Materia di qualità, freschezza garantita e personalizzazione in cucina

La selezione è ampia e riflette l’impegno quotidiano degli esperti di Eataly. Con oltre 30 proposte dalla Pescheria e più di 40 tagli dalla Macelleria, ogni desiderio culinario può essere soddisfatto, nel rispetto della stagionalità e della filiera corta. Orate, saraghi, mormore, sogliole, molluschi sono solo alcuni degli ottimi prodotti ittici disponibili, mentre bovino di razza Fassona Piemontese Presidio Slow Food, suino, pollo e carni frollate sono solo alcune delle prelibatezze carne disponibili.

“Dal banco alla tavola” non è solo una scelta di ingredienti, ma un’esperienza interattiva e rappresenta il punto di incontro perfetto tra i banchi del Mercato e le cucine di Eataly. Gli chef cucinano al momento il pesce o la carne selezionata dai clienti, seguendo le loro indicazioni e garantendo una cottura impeccabile. Si può scegliere tra diverse modalità di cottura, dalle più leggere al forno o in piastra, fino al goloso fritto, senza dimenticare la freschezza e la bontà del Crudo di Eataly.

L’abbinamento perfetto con i vini dell’enoteca di Eataly Lingotto

Per completare l’esperienza, non può mancare un perfetto abbinamento con i vini dell’Enoteca di Eataly Lingotto. Con oltre 5000 etichette ospitate nella Cantina, è possibile scegliere tra i grandi vini piemontesi, le eccellenze italiane e le produzioni internazionali, per esaltare al meglio i sapori dei piatti scelti.

L’innovativa pizza scrocchiarella e il piatto speciale d’autore firmato Chef Salvini

L‘innovazione è protagonista nella Pizzeria di Eataly Lingotto, con l’introduzione della pizza scrocchiarella stesa al mattarello. Utilizzando il 70% di farina di grano duro biologico italiano Senatore Cappelli, i Maestri Pizzaioli creano una pizza dal caratteristico aroma e consistenza che sicuramente sorprenderà i palati più esigenti.Un vero must per gli amanti della buona pizza.

Infine, per chi è alla ricerca di sapori raffinati e originali, nel menu delle Cucine del Mercato arriva un piatto speciale d’autore, frutto della collaborazione con Alce Nero e firmato dallo chef fiorentino Salvini.

L’hummus di fagioli cannellini e arachidi con piccola insalata e crumble di mais e grano duro Senatore Cappelli è una vera delizia per il palato. Simone Salvini, lo chef vegano che ha portato la cucina ayurvedica alla stella Michelin, elabora idee, metodi e soluzioni per l’alta cucina vegetariana. Con la sua maestria e la sua passione per la cucina vegetale, regala un’esperienza gustativa unica che valorizza le materie prime con gusto e semplicità.