Al Palazzo di giustizia di Torino, nella mattina di martedì 24 novembre 2026, si sono discusse poche cause durante la seconda giornata di astensione degli avvocati penalisti. Tra i procedimenti trattati c’era una richiesta di estradizione presentata dal Brasile, secondo il resoconto sulle udienze a Torino dell’ANSA.

L’astensione nazionale, proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), è prevista dal 23 a venerdì 27 novembre. Il resoconto torinese non indica quante udienze siano state rinviate.

Perché protestano i penalisti

La mobilitazione riguarda la proposta di modifica dell’articolo 24 della Costituzione, che aggiungerebbe la disposizione «La Repubblica tutela le vittime di reato», subito dopo il riconoscimento dell’inviolabilità della difesa.

Nella delibera di astensione, l’UCPI chiede alla Camera di non approvare la proposta nella seconda deliberazione. L’associazione afferma di condividere l’obiettivo di proteggere le persone offese, ma sostiene che siano necessarie misure concrete e che la modifica rischi di compromettere le garanzie della difesa e l’equilibrio del processo. Si tratta dei rischi prospettati dai penalisti, non di effetti accertati della proposta.

Il prossimo passaggio alla Camera

Il Senato ha approvato il testo in seconda deliberazione il 28 ottobre 2026. La proposta, identificata come A.C. 2197-B, è stata trasmessa alla Camera lo stesso giorno e assegnata alla Commissione Affari costituzionali il 3 novembre. Secondo la scheda parlamentare del provvedimento, l’esame in Commissione non è ancora iniziato.

L’astensione è prevista fino al 27 novembre. La trattazione di alcune cause il 24 mostra che la protesta non ha comportato la sospensione di tutte le udienze; non sono disponibili nel resoconto dati sugli eventuali rinvii nei giorni successivi.

Chi ha un’udienza fissata non dovrebbe dare per scontato che sia stata rinviata: l’astensione non chiude il tribunale e gli effetti dipendono dal singolo procedimento. Per il proprio caso il riferimento resta l’avvocato o la cancelleria competente.