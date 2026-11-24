La pm Fabiola D’Errico ha chiesto 16 anni di reclusione per Paolo Ferri, imputato per l’omicidio della madre Luciana Cat Berro a Caselle Torinese. La richiesta è stata formulata il 23 novembre davanti alla Corte d’assise di Torino, come riportato nel resoconto dell’udienza di Torino Netweek. Non si tratta di una sentenza: la Corte deve ancora decidere.

Le richieste di accusa, difesa e parte civile

La pm ha chiesto anche l’applicazione di una misura di sicurezza in una Rems, una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, per almeno quattro anni.

La difesa, rappresentata dall’avvocata Ilenia Caratozzolo, ha chiesto l’assoluzione sostenendo che Ferri fosse incapace di intendere e di volere per un vizio totale di mente. In subordine, secondo la cronaca dell’udienza di Repubblica Torino, la legale ha chiesto il riconoscimento del vizio parziale e delle attenuanti in prevalenza sulle aggravanti contestate.

Per la parte civile, l’avvocata Stefania Agagliate ha chiesto provvisionali per un importo complessivo di circa un milione e mezzo di euro. Anche queste sono richieste delle parti, non somme o misure già disposte dalla Corte.

L’accusa e la prossima udienza

Secondo la ricostruzione dell’accusa, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026 Ferri avrebbe colpito la madre con una pistola sparachiodi nella loro abitazione di Caselle Torinese. La donna, 65 anni, fu soccorsa e portata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove morì. Secondo il resoconto dell’udienza, fu il figlio a chiamare il 112.

Il processo è stato aggiornato al 30 novembre 2026. La responsabilità dell’imputato non è stata ancora accertata con una sentenza.