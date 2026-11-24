Cronaca & Attualità
Torino, droga nei passaruote e in un montascale: sequestro a Barriera di Milano
Nei controlli notturni tra il 23 e il 24 novembre i Carabinieri hanno sequestrato hashish, marijuana e cocaina. Due persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di hashish a uso personale.
Un panetto di hashish, 20 grammi di marijuana e una dose di cocaina sono stati sequestrati dai Carabinieri durante un controllo notturno a Barriera di Milano, a Torino. Secondo la ricostruzione dell’ANSA, le sostanze erano nascoste nei passaruote di alcune auto in sosta e nel vano di un montascale per persone con disabilità.
Durante il servizio, svolto nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2026, due persone trovate in possesso di dosi di hashish per uso personale sono state segnalate alla Prefettura.
Controlli tra Parco Sempione e corso Palermo
All’operazione hanno partecipato i militari della Compagnia Oltre Dora, affiancati dalle squadre del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania», già intervenute nei mesi precedenti a supporto del Comando provinciale di Torino.
I controlli hanno interessato in particolare Parco Sempione, le Piscine Sempione, corso Venezia, i giardini Madre Teresa di Calcutta e corso Palermo.
Secondo quanto riferito da GRP, l’intervento è il primo di una serie di servizi straordinari predisposti dal Comando provinciale. I Carabinieri prevedono di proseguire i controlli nel quartiere nei giorni successivi; non è stato indicato un calendario.
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