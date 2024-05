Artigianato piemontese: proposte chiave per lo sviluppo regionale

TORINO – Oggi, 16 Maggio, presso il Circolo dei Lettori a Torino, si è tenuto un evento di rilevanza strategica per il futuro economico della regione. L’incontro ha visto la partecipazione delle confederazioni dell’artigianato Piemontese: Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Piemonte, CasArtigiani Piemonte, insieme ai quattro candidati alla Presidenza della Regione. Un’occasione cruciale per discutere le proposte e le esigenze del settore.

Ripartire dall’artigianato per lo sviluppo del Piemonte

Le associazioni dell’artigianato hanno presentato un documento di fondamentale importanza: “Ripartire dall’artigianato per lo sviluppo del Piemonte”. Questo documento rappresenta la sintesi delle proposte del mondo dell’artigianato piemontese per il futuro delle politiche regionali.

Gli artigiani hanno espresso chiaramente le loro richieste in termini di misure per la competitività, le competenze e lo sviluppo, il credito, l’ambiente e la transizione e per le politiche sociali. Queste proposte mirano a sostenere e promuovere il settore artigianale piemontese su più fronti.

Una delle richieste fondamentali è la reintroduzione dell’Assessorato e dell’Osservatorio Regionale all’Artigianato. Questo rappresenterebbe un punto di riferimento essenziale per tutelare, sostenere e valorizzare le micro e piccole imprese, nonché le botteghe e gli artigiani singoli.

Incremento del fondo unico per la competitività

Un altro punto cruciale è l’incremento del Fondo Unico per la Competitività, considerato uno strumento indispensabile per promuovere l’ammodernamento e l’efficientamento delle imprese artigiane piemontesi.

Le proposte includono anche il potenziamento delle infrastrutture per favorire l’export e la promozione di politiche a favore dell’inclusione di giovani e donne nel settore, attraverso nuove misure creditizie specifiche.

Promozione dell’occupazione e del passaggio generazionale

Un obiettivo chiave è la promozione dell’occupazione e il passaggio generazionale. Questo richiede un rafforzamento della formazione e delle accademie di filiera, oltre alla riattivazione di misure specifiche attualmente bloccate.

Il ruolo cruciale della formazione e dell’accesso al credito

Le associazioni dell’artigianato sottolineano l’importanza della formazione come pilastro per rispondere efficacemente alle esigenze occupazionali e al passaggio generazionale. Inoltre, evidenziano la necessità di misure per facilitare l’accesso al credito per le piccole imprese del territorio.

Un appello per il sostegno concreto

In conclusione, le richieste dell’artigianato piemontese rappresentano un appello per un sostegno concreto da parte delle istituzioni regionali. La collaborazione tra governo e settore artigianale è cruciale per garantire lo sviluppo e la prosperità dell’economia regionale.

