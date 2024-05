Nel 2023, il mercato immobiliare di Torino ha registrato un calo delle compravendite del 7,7%, con un totale di 14.880 transazioni. Parallelamente, i prezzi degli immobili sono aumentati del 2,7%, come rilevato dall’Osservatorio immobiliare Fiaip Torino. Nonostante la diminuzione delle vendite, il mercato mostra ancora segnali di dinamismo e buona salute.

Zone semicentrali e periferiche in crescita

Le zone semicentrali di Torino, in particolare l’area sud-ovest, hanno visto una crescita significativa. San Paolo, Parella, Cenisia, Santa Rita, Pozzo Strada, San Salvario e Aurora sono tra i quartieri che hanno registrato i maggiori aumenti di prezzo. Anche alcune aree periferiche, come Lingotto e Mirafiori Sud, hanno mostrato incrementi notevoli.

Fattori di crescita e dinamiche del mercato

Claudia Gallipoli, presidente di Fiaip Torino, sottolinea che l’aumento dei tassi di interesse sui mutui ha reso più difficile l’accesso al credito, causando una maggiore prudenza negli acquirenti e una ridotta disponibilità di spesa. Questo ha portato a uno spostamento della domanda verso il mercato delle locazioni, con un aumento dei canoni del 2,5%.

I valori degli immobili sono aumentati in tutte le zone, con i maggiori incrementi nelle aree semicentrali. Questo fenomeno è stato influenzato dal miglioramento delle infrastrutture in alcune microzone. Le abitazioni nuove hanno visto aumenti di prezzo più consistenti, anche dell’8%, a causa dell’inflazione e degli elevati costi delle ristrutturazioni.

Andamento del mercato nella provincia di Torino

Anche nel resto della provincia, il mercato immobiliare ha seguito un trend simile. Con 19.343 transazioni, si è registrato un calo dell’11,2%, ma i prezzi sono aumentati dell’1,5%. Complessivamente, nella provincia di Torino, si sono contate 34.223 compravendite nel 2023, con una diminuzione del 9,7% rispetto all’anno precedente.

Previsioni per il 2024

Secondo le previsioni di Fiaip Torino, il 2024 vedrà un assestamento del mercato, con un numero di compravendite in linea con il 2023 e un lieve aumento dei prezzi. La crescita del mercato potrebbe essere legata a un possibile calo dei tassi sui mutui, atteso nel secondo semestre dell’anno. Claudia Gallipoli prevede che le zone semicentrali e alcune microzone periferiche continueranno a crescere.

Quartieri in evidenza

Le zone semicentrali hanno registrato i maggiori aumenti di prezzo. Parella-Aeronautica è capofila con un aumento del 5% e un prezzo medio di 1.700 euro al metro quadro. Lingotto segue con un aumento del 4,5% e un prezzo medio di 1.400 euro al metro quadro. Nizza Millefonti ha registrato un aumento del 4%, con un prezzo medio di 1.730 euro al metro quadro.

Altre zone in crescita includono San Paolo, Mirafiori Sud, Mirafiori Nord e Santa Rita. San Salvario ha ripreso quota con un aumento del 4%, mentre San Donato ha visto un incremento del 3%. Cit Turin, una delle zone più richieste, ha registrato un aumento del 2,8%.

Il mercato commerciale

Nel settore commerciale, Torino ha visto un leggero incremento delle compravendite di immobili destinati a negozi e uffici. Le transazioni di negozi e laboratori sono aumentate del 4,4% a Torino e del 13,2% nella provincia. Anche il comparto degli uffici ha registrato un aumento del 4,7% a Torino e del 19,4% nel resto della provincia.

Box e posti auto

Il mercato dei posti auto e dei box ha seguito il trend del mercato residenziale, con prezzi in crescita di circa l’1,7% e un calo delle compravendite rispetto al 2022. A Torino si sono registrate quasi 6.000 compravendite, con una diminuzione del 6%.

In conclusione, il mercato immobiliare di Torino ha mostrato un mix di sfide e opportunità nel 2023. Mentre le compravendite sono diminuite, i prezzi degli immobili hanno continuato a salire, evidenziando un mercato resiliente e in evoluzione. Le prospettive per il 2024 indicano un assestamento con un lieve aumento dei prezzi, sostenuto da miglioramenti infrastrutturali e potenziali riduzioni dei tassi sui mutui.

