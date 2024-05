Stasera, Venerdì 3 maggio 2024, lo stadio Olimpico Grande Torino sarà il palcoscenico di uno scontro calcistico ad alto tasso di adrenalina: Torino ospita il Bologna nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Un’occasione cruciale per entrambe le squadre, che cercano di garantirsi una posizione di prestigio in classifica.

Probabili formazioni: Torino

Il Torino, guidato dall’allenatore Juric, presenta una formazione che vede il ritorno di Sanabria in attacco, affiancato da Zapata. La mediana sarà affidata a Ricci e Ilic, mentre le fasce saranno presidiate da Bellanova e Lazaro. Interessante la competizione a sinistra tra Masina e Lazaro. In difesa, spazio a Vojvoda per sostituire l’infortunato Lovato, mentre Milinkovic-Savic sarà il portiere.

Per il Bologna, il tecnico Thiago Motta deve fronteggiare l’assenza per squalifica di Beukema. Si affida alla coppia centrale Lucumì-Calafiori, mentre il centrocampo è guidato da Freuler. Fabbian cerca di guadagnare un posto sulla trequarti, mentre in attacco si punta su Saelemaekers e Orsolini, con Zirkzee come punta di riferimento.

Dove seguire la partita in TV

Gli appassionati di calcio potranno godersi l’azione dal vivo grazie alla diretta televisiva offerta sia da DAZN che da Sky. Per gli abbonati a DAZN, sarà possibile seguire il match su varie piattaforme, dalle smart TV compatibili all’app TIMVISION BOX, passando per console PlayStation e Xbox fino ai dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per chi preferisce Sky, i canali da tenere d’occhio sono Sky Sport Calcio e Sky Sport.

