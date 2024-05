Nava batte Sonego: una sconfitta amara per il tennista italiano

Lorenzo Sonego, nonostante l’affetto del pubblico sardo, non è riuscito a dare continuità al suo tennis ed è parso abulico e poco sicuro nei propri mezzi. Occasione persa per il torinese che saluta la Sardegna prima di quanto ci si aspettasse.

Il confronto sul campo

Nel primo set, Sonego e Nava si equivalgono. Tuttavia, il pessimo uno su sette nelle palle-break sfruttate dall’italiano si riferisce principalmente a un unico game, il settimo. Qui, Lorenzo riesce finalmente a spuntare il contro-break che lo riavvicina all’americano. Nava, sebbene frettoloso e impreciso in più di un’occasione, non dà tregua al tennista piemontese. Nel tie-break del primo set, Nava prende l’iniziativa. Sonego, invece di rischiare in risposta, rimane passivo, permettendo a Nava di aggiudicarsi sei dei successivi sette punti. Il primo set si chiude quindi meritatamente a favore del giovane statunitense con il punteggio di 7-6 (7-4).

Il calo di personalità di Sonego

Anche nel secondo parziale, Sonego rimane indietro in risposta, concedendo l’iniziativa al suo avversario. Tuttavia, la frequenza di prime battute di Nava cala, consentendo a Lorenzo di sfidare l’americano con il suo dritto. Nonostante ciò, Sonego manca di personalità nel far valere la sua differenza rispetto al rivale.

L’incostanza di Nava e il match point

Nava, nonostante alcune incertezze, si dimostra coraggioso. Questo, però, non provoca una reazione positiva in Sonego. Nel momento cruciale del match, con Nava che serve per la vittoria, l’americano si aggiudica il match point grazie a un servizio vincente a 242 chilometri all’ora.

Deludente sconfitta per Sonego

Dopo due ore e cinque minuti, Nava emerge come vincitore ( 7-6, 6-4), mentre Sonego deve fare i conti con una sconfitta deludente. Il pubblico cagliaritano, pur sperando in una reazione positiva da parte di Sonego, deve accettare l’esito del match. Ora, Nava si prepara a sfidare Navone in un incontro che promette emozioni e incognite per gli appassionati di tennis. Sonego invece probabilmente si sposterà in Piemonte per disputare il Piemonte Open Intesa Sanpaolo, che si svolgerà al Circolo della Stampa Sporting di Torino, dove il tennista piemontese è cresciuto