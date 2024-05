La Juventus ha preso inizialmente il controllo del match con determinazione, mostrando il suo desiderio di imprimere un indirizzo positivo alla partita. Dusan Vlahovic è stato vicino al gol con un tiro che è stato respinto abilmente da Sportiello. Tuttavia, nonostante le occasioni create, il gol non è arrivato nel primo tempo, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

Un primo tempo equilibrato

Il primo tempo è stato caratterizzato da un relativo equilibrio. Entrambe le squadre hanno avuto opportunità, con la Juventus che ha continuato a premere ma senza riuscire a trovare la via del gol. I tentativi di Locatelli e Cambiaso hanno tenuto alta la pressione sui rossoneri, ma senza esiti positivi.

Danilo protagonista nella ripresa

Nella ripresa, la Juventus è stata propositiva fin dall’inizio, con un tentativo di Danilo che è stato fermato solo dall’ottima reattività di Sportiello. L’ingresso di Milik e Chiesa ha portato freschezza e dinamismo alla squadra di Allegri, ma nonostante le occasioni create, la sfortuna ha continuato a bussare alla porta dei bianconeri.

Chiesa in evidenza, ma il gol resta un miraggio

Federico Chiesa è stato uno dei protagonisti del match, con una serie di azioni che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. Il suo contributo è stato evidente nell’accelerazione che ha portato all’occasione per Milik e nel suo costante impegno fino alla fine. Tuttavia, nonostante la sua brillantezza, il gol è rimasto un miraggio per la Juventus.

Il commento di Allegri

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha mostrato un mix di dispiacere e fiducia nel suo commento post-partita. Ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi stagionali, con un occhio di riguardo alla Coppa Italia e alla qualificazione in Champions League. Nonostante la delusione per il risultato, Allegri ha elogiato l’atteggiamento e lo spirito di sacrificio dei suoi giocatori, sottolineando la necessità di mantenere alta la fiducia in vista delle prossime sfide.

Il tecnico bianconero ha enfatizzato la determinazione della squadra nel perseguire i propri obiettivi. Ogni punto è cruciale in questa fase cruciale della stagione, e la Juventus rimane concentrata sui suoi obiettivi, consapevole che il lavoro duro e la fiducia sono fondamentali per raggiungere il successo.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook