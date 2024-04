In mezzo alle difficoltà ben note di questa stagione, Allegri prende la decisione di intraprendere un viaggio verso l’inferno, con la speranza di emergere dalla sua oscurità solo quando sembra che il buio stia per avvolgere la sua squadra nella notte romana. Questo confronto contro la Lazio si prospettava come una prova cruciale per la Juventus, che si ritrova in una lotta costante per mantenere intatto il proprio prestigio in un campionato sempre più competitivo e imprevedibile

La Lazio domina

Alla prima occasione, la Lazio fa centro: corner sul secondo palo, Castellanos svetta sul sottomesso Alex Sandro e fa capire subito che la Juventus dovrà fare i conti con una squadra determinata. Il contrappasso per estensione si manifesta nel persistente utilizzo del difensore brasiliano, ormai inadeguato ai livelli richiesti e apparentemente schierato per ragioni estranee al rendimento sul campo. È un momento di riflessione per Allegri, che si trova ad affrontare critiche sempre più accese sulla sua gestione tattica e sulle scelte di formazione.

La Juve sopravvive grazie a Perin

Aggressivi i biancocelesti, mentre la Juventus fatica a costruire gioco. Perin tiene in vita la squadra bianconera con alcuni salvataggi cruciali, dimostrando una volta di più di essere un punto fermo in porta. La sua prestazione eroica tiene accesa la speranza dei tifosi juventini, che guardano al portiere con gratitudine e ammirazione per la sua dedizione e il suo impegno.

Il secondo gol della Lazio

Dopo il contrappasso per estensione, arriva quello per contrasto: la Lazio raddoppia, ancora con Castellanos, sorprendendo una Juve disorganizzata in fase difensiva. Ancora una volta, Alex Sandro risulta vulnerabile, e la difesa bianconera sembra incapace di reagire efficacemente. È un momento di sconforto per i giocatori e per i tifosi, che vedono allontanarsi la possibilità di una rimonta epica.

La reazione della Juventus

Costretta a giocare a calcio, la Juventus si mostra più determinata. Marusic evita il tap-in di Vlahovic, e Allegri è costretto a cercare la carta vincente con le sostituzioni. Il neoentrato Milik si rivela decisivo, segnando il gol del 2-1 e ridando speranza alla squadra torinese. È un momento di gioia e sollievo per i tifosi, che vedono nel gol di Milik il segno di una possibile rinascita per la loro squadra del cuore.

La Juventus vede la luce della finale

Nonostante la dominanza della Lazio per gran parte della partita, la Juventus riesce a reagire e a ottenere un risultato positivo e la qualificazione. Il contrappasso per estensione e per contrasto si manifesta sia nel gioco che nelle scelte tattiche della squadra. Adesso, con il passaggio in finale, la Juventus può finalmente rivedere la luce dopo una notte buia e tempestosa a Roma. È un momento di gioia e soddisfazione per i giocatori, i tifosi e lo staff tecnico, che vedono nel traguardo raggiunto la dimostrazione della forza e della determinazione di un grande club.

