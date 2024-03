Kean torna titolare contro la Lazio

La Juventus conta su Moise Kean per l’importante sfida contro la Lazio, sabato prossimo. Questo nonostante il breve stint del giocatore all’Atletico Madrid a gennaio. Il ritorno alla squadra di Torino è dovuto all’emergenza nel reparto offensivo, con le assenze per infortunio di Milik e per squalifica di Vlahovic. Kean, dopo mesi di stop per un infortunio alla tibia, si appresta a giocare la sua prima partita da titolare nel 2024, dopo aver fatto solo qualche breve apparizione negli ultimi match.

La stagione dell’incertezza per Kean

Quest’anno non è stato facile per Kean. Dopo una stagione promettente, in cui aveva segnato 8 gol in 40 presenze, le aspettative erano alte. Tuttavia, l’esplosione della coppia Chiesa-Vlahovic lo ha relegato in panchina, e solo l’infortunio e il mercato hanno riportato l’attenzione su di lui. Il suo ritorno alla Juventus è stato segnato da un mix di emozioni: delusione per l’esperienza interrotta all’Atletico Madrid e speranza per un nuovo inizio.

L’opportunità di riscatto

La partita contro la Lazio rappresenta un’opportunità cruciale per Kean. Con appena 493 minuti giocati in 14 presenze, è arrivato il momento di dimostrare il suo valore. La Juventus ha bisogno di una svolta, e Kean potrebbe essere la chiave per ottenere un risultato positivo. Inoltre, per il giocatore c’è molto in gioco: il suo contratto scade nel 2025 e il suo futuro è ancora incerto. Una prestazione di successo contro la Lazio potrebbe influenzare non solo il suo destino con la Juventus, ma anche le sue possibilità di tornare nella Nazionale italiana.

La fiducia di Allegri

Nonostante le difficoltà incontrate quest’anno, l’allenatore Allegri ha ancora fiducia in Kean. Lo vede come un elemento chiave per la partita contro la Lazio e per il resto della stagione. Ora, spetta a Kean dimostrare sul campo di meritare questa fiducia e di rilanciare la sua carriera.