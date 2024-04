La Juventus si prepara a una sfida cruciale contro la Lazio in Coppa Italia, cercando disperatamente un po’ di pace dopo un periodo travagliato. Max Allegri, allenatore della Juventus, si trova in uno dei periodi più delicati della storia recente del club, con solo una vittoria nelle ultime nove partite di campionato.

Allegri sa di essere sotto osservazione e la pressione è alta, ma si confronta con la sua squadra appellandosi all’unità e alla compattezza. Nonostante le difficoltà, il club ha ribadito la fiducia nei suoi confronti, ma sa che è necessario ottenere risultati positivi al più presto. La partita contro la Lazio è vista come un’opportunità per voltare pagina e concentrarsi esclusivamente sulla conquista della coppa nazionale, lasciando temporaneamente da parte la corsa per un posto in Champions League.

Il ritorno di Dusan Vlahovic solleva le speranze

Il ritorno di Dusan Vlahovic è un sollievo per la Juventus, con il serbo pronto a guidare l’attacco e a segnare i primi gol in questa edizione di coppa. Allegri deve fare delle scelte cruciali per formare la squadra, con ballottaggi aperti tra Chiesa e Yildiz, e la possibilità di riportare in campo giocatori importanti come Alex Sandro e Alcaraz. C’è grande attesa per vedere quale sarà l’accoglienza riservata alla squadra da parte dei tifosi allo Stadium, con la consapevolezza che questa partita è cruciale anche per il futuro del club.

Una grande occasione per la Lazio

Se per la Juventus questa partita è cruciale, per la Lazio rappresenta un’occasione per cercare un risultato positivo e per prepararsi al derby imminente contro la Roma. Nonostante una stagione deludente a parte la Champions League, la Lazio mira a uscire indenne dall’incontro con la Juventus e a concentrarsi sul derby contro la Roma, con scelte tattiche mirate.

Obiettivi e scelte di formazione per la Lazio

La squadra si prepara a fare delle scelte importanti sulle formazioni, con ballottaggi aperti in attacco e in mezzo al campo, mentre in difesa si punta sulla continuità di modulo. La Lazio dovrà fare i conti con alcune assenze importanti, come quella di Pellegrini squalificato per l’andata di Coppa Italia, ma cerca comunque di presentarsi all’appuntamento con la Juventus con la miglior formazione possibile.

In una partita carica di tensione e aspettative, Juventus e Lazio si preparano a un confronto che potrebbe definire il destino delle rispettive stagioni.

