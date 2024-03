Il Torino affronterà il Monza sotto lo sguardo di Aureliano

Il Torino si prepara ad affrontare il Monza alle 15 della vigilia di Pasqua, con l’obiettivo di confermare l’ottima vittoria ottenuta ad Udine. La squadra guidata da Juric si trova di fronte a un importante banco di prova, con l’ambizione di consolidare il proprio percorso positivo in campionato.

Il fischietto della partita

Per dirigere la sfida è stato designato il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Con il fischietto emiliano, il Torino ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e due sconfitte nei sei incontri precedenti alla sfida con i brianzoli. Un’occasione per valutare il rendimento della squadra granata sotto la sua direzione.

L’ultimo incontro

Nell’ultimo incontro con Aureliano, il Torino si trovava in una situazione difficile. Nonostante ciò, la squadra ottenne una vittoria preziosa contro il Lecce, con un gol di Buongiorno. Tuttavia, il momento concitato della partita fu segnato dall’espulsione del tecnico Juric, che reagì vivacemente alle decisioni arbitrali.

Il primo confronto

Il primo incontro tra il Torino e l’arbitro Aureliano, risalente al 22 aprile 2018, non portò fortuna ai granata. Nonostante non ci fossero grosse sbavature da parte del fischietto emiliano, ci fu un episodio controverso legato a una presunta mano di Gosens su un tiro di Ljajic. Tuttavia, la decisione arbitrale di non assegnare il penalty fu ritenuta corretta, dopo un’attenta analisi delle immagini Var.

Un test importante per il Torino

La partita contro il Monza rappresenta un test cruciale per il Torino, che cerca di mantenere la propria posizione in classifica e di continuare sulla strada dei risultati positivi. Sarà interessante osservare come la squadra reagirà sotto la direzione di Aureliano e se riuscirà a superare gli ostacoli con determinazione e grinta.