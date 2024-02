Il Torino di Juric: inseguendo l’Europa con determinazione

Il Torino Calcio, guidato con maestria dal tecnico Ivan Juric, si trova in una fase cruciale della stagione calcistica. La squadra granata ha dimostrato il proprio valore, avendo perso soltanto due partite (contro Bologna e Fiorentina n.d.r.) dal 28 ottobre ad oggi. Questo successo è il risultato di meriti propri e delle difficoltà riscontrate da Napoli, Lazio e Fiorentina nel mantenere una continuità di prestazioni.

La battaglia per l’Europa

Nonostante l’allungo quasi decisivo di Atalanta e Bologna, e il margine costruito dalla Roma sulle inseguitrici, la lotta è ancora aperta. Le prossime due settimane saranno decisive, con quattro scontri diretti e dodici punti in palio, tra giovedì 22 febbraio e domenica 10 marzo.

I cruciali scontri diretti

La squadra di Juric dovrà affrontare una serie di incontri chiave: il recupero contro la Lazio giovedì, la sfida contro la Roma nella Capitale lunedì prossimo, la partita contro la Fiorentina sotto la Mole il 2 marzo e infine, una settimana dopo, gli scontri con i campioni d’Italia in carica. Questa serie di incontri determinerà il futuro del Torino nella stagione attuale.

Buongiorno, la speranza del ritorno

Una buona notizia per Juric è la disponibilità di Buongiorno per almeno la metà degli scontri diretti. Il giovane calciatore, reduce da una lussazione di spalla durante il match contro il Cagliari, ha ricevuto l’approvazione dopo un controllo a Roma. Il suo ritorno in campo è atteso con ansia dopo quasi un mese di assenza, potendo essere un contributo significativo per il Torino nei decisivi scontri per l’Europa.

Il conto alla rovescia

Il club granata ha annunciato che la riabilitazione di Buongiorno è in corso e che presto potrà riprendere gli allenamenti con la squadra. Sebbene ci sia una flebile speranza di vederlo già nella partita contro la Roma, è più verosimile una sua presenza nel turno successivo contro la Fiorentina, il 2 marzo. Il conto alla rovescia è iniziato, e l’entusiasmo intorno al ritorno di Buongiorno cresce di giorno in giorno.

L’appello ai tifosi

Intorno al Torino di Juric, c’è grande entusiasmo. I tifosi, invitati dal tecnico, hanno affollato le tribune del quartier generale granata, dimostrando il loro sostegno in vista delle sfide cruciali. Con la squadra e il capitano futuro Buongiorno, il Torino è pronto a lanciarsi nell’assalto all’Europa e a scrivere una pagina importante nella sua storia calcistica.