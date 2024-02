Il cammino incerto della Juventus di Massimiliano Allegri ha subito un’altra frenata, con il pareggio 2-2 contro il Verona al Bentegodi. La squadra si trova ora a -9 dall’Inter capolista e rischia di essere scavalcata dal Milan al secondo posto. Dusan Vlahovic si conferma come l’unico punto luminoso, segnando sette gol nelle prime sei partite del 2024.

Una partita segnata da alti e bassi

La partita contro il Verona ha visto la Juventus andare in svantaggio due volte, con i gol di Folorunsho e Noslin per i padroni di casa e le risposte di Vlahovic su rigore e Rabiot per la squadra bianconera. Nonostante il punto prezioso per il Verona, che resta terzultimo in classifica, la Juventus non riesce a ritrovare la vittoria.

Dusan Vlahovic l’unico punto luminoso

Il rendimento del centravanti serbo Dusan Vlahovic sembra essere l’unica nota positiva in mezzo alle difficoltà della Juventus. Con sette gol segnati nelle prime sei partite del 2024, Vlahovic si sta distinguendo come uno dei giocatori più in forma del momento. Un dato interessante è che nelle ultime 30 stagioni di Serie A, solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio nelle prime sei gare di un singolo anno solare, segnando 10 reti nel 2019/20.

Le riflessioni di Alex Sandro

Il difensore brasiliano Alex Sandro, uno dei “senatori” della squadra, ammette che la squadra ha perso un po’ di concentrazione nelle ultime giornate e sottolinea la necessità di tornare alla forma migliore. Tuttavia, il cammino della Juventus sarà impegnativo, con il prossimo match contro il Frosinone in programma il 25 febbraio allo Stadium.

Rabiot deluso: La Juventus deve fare di più

Il centrocampista Rabiot, deluso dal pareggio contro il Verona, analizza la prestazione della squadra e ammette che devono fare di più. Il cambio di modulo durante la partita è stato una scelta del mister, ma Rabiot sottolinea che sono i giocatori a dover trovare la forza di andare avanti. L’obiettivo dello scudetto sembra ormai un sogno lontano, con Rabiot che invita alla realtà e dichiara che la Juventus deve lottare per il secondo posto, visto il percorso inarrestabile dell’Inter.

Necessità di resettare la squadra

Allegri, visibilmente arrabbiato nel finale della partita, sottolinea la necessità di resettare la squadra e tornare a lavorare con un atteggiamento diverso. Dopo la sconfitta contro l’Empoli e il pareggio a Milano, Allegri ammette che la strada per la conquista della Champions League non è ancora stata matematicamente tracciata, ma la squadra deve concentrarsi e rimettersi in gioco. La Juventus, dunque, è chiamata a una profonda riflessione per invertire la tendenza e tornare a competere ai massimi livelli.