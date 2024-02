Il Torino alla caccia dei tre punti contro una Lazio vulnerabile

Il recupero della 21ª giornata di Serie A contro la Lazio rappresenta per il Torino un’opportunità imperdibile di scalare posizioni in classifica e consolidare la propria presenza nella corsa per un posto in Europa. La partita, inizialmente programmata e poi rimandata a causa degli impegni della Lazio nella Supercoppa Italiana, si preannuncia come uno scontro diretto fondamentale.

Situazione attuale e assenze difensive

Il tecnico granata, Ivan Juric, ha affrontato la conferenza stampa pre-partita con l’entusiasmo e la consapevolezza della sfida imminente. La situazione per il Torino è un mix di determinazione e qualche preoccupazione legata alle assenze che colpiscono la difesa. Buongiorno e Rodriguez saranno indisponibili, ma Juric conta sulla prontezza del rimpiazzo Lovato per mantenere la solidità di reparto.

Formazione offensiva e tattica

La formazione prospettata da Juric suggerisce un atteggiamento offensivo, con il tandem Zapata-Sanabria in avanti. La scelta di Linetty a centrocampo potrebbe portare creatività e imprevedibilità, mentre Ricci è considerato un’opzione valida per giocare tra le linee in assenza di Vlasic. Il tecnico granata sembra concentrato sull’idea di superare le avversità, enfatizzando la necessità di uno sforzo collettivo per affrontare la partita.

Difficoltà e recupero di Sanabria

Juric ha evidenziato le difficoltà incontrate durante la settimana a causa di diversi giocatori colpiti da influenza, ma ha anche sottolineato la buona settimana di recupero di Sanabria. La sua valutazione positiva del giocatore suggerisce che potrebbe essere una pedina chiave nella strategia del Toro per la partita.

Tattica contro una Lazio vulnerabile

La tattica di Juric sembra mirare a sfruttare i punti deboli della Lazio, soprattutto considerando le assenze nel reparto difensivo avversario. La volontà di andare oltre le difficoltà è un tema centrale nel discorso del tecnico granata, e l’idea di inserire Ricci in posizioni avanzate testimonia la flessibilità tattica necessaria per affrontare una squadra come la Lazio.

In conclusione, il Torino affronta la partita contro la Lazio con una miscela di ottimismo e consapevolezza delle sfide. La necessità di superare le assenze e capitalizzare sulle opportunità offensive sarà al centro della strategia granata. Gli appassionati possono aspettarsi un Torino determinato e pronto a lottare per una vittoria che potrebbe aprire le porte all’Europa.