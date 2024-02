Il punto sull’infermeria granata in vista della Fiorentina

Dopo la sconfitta in trasferta contro la Roma, il Torino si prepara ad affrontare la Fiorentina in uno scontro diretto per l’Europa. Una sfida cruciale che potrebbe definire le sorti delle due squadre in classifica, separate da soli cinque punti. Prima di analizzare la prossima partita, facciamo il punto sull’infermeria della squadra di Ivan Juric.

Rodriguez è recuperato

Durante il match contro la Roma, Ricardo Rodriguez è tornato in campo, prendendo il posto di Valentino Lazaro. Il difensore svizzero sembra essere completamente recuperato e potrebbe rappresentare una risorsa importante per Juric nella sfida contro la Fiorentina.

Buongiorno in recupero

Prosegue in maniera positiva il percorso di recupero per Buongiorno. Il difensore centrale granata ha partecipato all’allenamento con il gruppo e i segnali sono incoraggianti. Con il 99% di probabilità sarà convocato per il prossimo match, fornendo a Juric un’opzione in più in difesa.

Tameze ancora indisponibile

Non sarà disponibile, invece, Tameze, ancora alle prese con un infortunio. La sua assenza potrebbe rappresentare una perdita per il centrocampo del Torino, ma Juric dovrà fare affidamento su altre risorse disponibili.

Lovato e Lazaro: incognite da risolvere

Il difensore Lovato è uscito dal campo contro la Roma dopo soli quattordici minuti a causa di un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni saranno chiarite nelle prossime ore, ma è da mettere in preventivo una sua assenza contro la Fiorentina. Anche Valentino Lazaro, uscito dolorante dalla sfida contro la Roma, sarà sottoposto a ulteriori valutazioni per capire la sua disponibilità per il prossimo incontro.

In vista di questo fondamentale scontro diretto, Juric dovrà fare le giuste scelte tattiche, considerando gli elementi a disposizione e gestendo con attenzione gli infortuni del suo contingente. La posta in palio è alta, e il Torino cerca di conquistare punti fondamentali per la corsa all’Europa.