Allerta meteo: temporali e rischi idrogeologici in Piemonte

Il ritorno del maltempo in Piemonte ha destato l’attenzione di esperti e cittadini, poiché l’arrivo di temporali e grandinate minaccia di colpire duramente le zone occidentali della regione. Secondo quanto riportato dal Centro funzionale di Arpa Piemonte, l’allerta meteo gialla è stata emessa per il rischio idrogeologico e temporali, con particolare riguardo alle pianure e alla zona del Verbano.

Allerta Gialla: rischio idrogeologico e temporali

Lunedì 6 maggio, il Centro funzionale ha lanciato l’allerta gialla, indicando che martedì 7 maggio le zone pianeggianti e il Verbano sarebbero state esposte a rischi significativi, quali allagamenti, caduta di alberi e fenomeni di versante.

Le previsioni meteo avvisano sull’aumento delle precipitazioni su gran parte della regione, con temporali intensi soprattutto vicino ai rilievi alpini occidentali. Questi fenomeni atmosferici potrebbero scatenare nubifragi, piccole grandinate e forti raffiche di vento, aumentando l’allarme per la popolazione.

Neve sulle alpi e stabilità temporanea

Non solo temporali, ma anche la possibilità di neve a quote elevate aggiunge un’ulteriore complicazione al quadro meteorologico. Le valli alpine, specialmente tra Torino e Cuneo, potrebbero vedersi interessate da questo fenomeno insolito per la stagione. Tuttavia, dopo le piogge previste tra martedì e mercoledì, è attesa una parentesi di stabilità, con un cielo più sereno e temperature in aumento.

Ripresa delle perturbazioni nel lungo termine

Sebbene la stabilità sia prevista per la seconda metà della settimana fino al weekend, nel lungo termine le previsioni non sembrano rassicuranti. Gli esperti indicano che un anticiclone persistente non è in vista, ma piuttosto si prospetta un ritorno delle perturbazioni. Un flusso atlantico potrebbe portare nuove avversità già all’inizio della prossima settimana, mettendo in discussione la continuità di un clima stabile.

