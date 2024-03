In vista delle festività pasquali, il Piemonte si appresta a vivere giorni caratterizzati da un clima capriccioso, con la presenza di perturbazioni atlantiche che, fino a lunedì di Pasquetta, porteranno momenti di maltempo intervallati da brevi pause. Nonostante alcune perturbazioni possano rivelarsi intense, dando vita a piogge abbondanti, il tempo non sarà costantemente avverso, concedendo agli abitanti e ai visitatori del Piemonte alcuni spiragli di sereno.

La prima perturbazione farà il suo ingresso già venerdì 29 marzo, promettendo una giornata prevalentemente nuvolosa. La mattinata si aprirà con piogge sparse, che si intensificheranno verso sera, specialmente nell’alto Piemonte. In queste aree, ci si aspetta un rinforzo dei rovesci, soprattutto nel territorio dell’alto Torinese e del Verbano, con la quota neve che si alzerà tra i 1600 e i 1800 metri. Per il resto della regione, le previsioni indicano condizioni più asciutte, con la possibilità di alcune schiarite nelle zone delle Alpi Cozie e Marittime.

La situazione meteo si aggraverà sabato 30 marzo, quando la perturbazione in transito sul Piemonte intensificherà i suoi effetti. Si prevede una giornata caratterizzata da piogge e rovesci diffusi, con fenomeni particolarmente intensi previsti sulle zone dell’alto Torinese, del Novarese e del Verbano, dove non si escludono locali nubifragi. Anche le nevicate faranno la loro comparsa sulle Alpi a quote superiori ai 1600 metri. Tuttavia, nel corso del pomeriggio e della serata, i fenomeni meteorologici tenderanno a mitigarsi, lasciando spazio a parziali schiarite nel basso Piemonte.

Domenica di Pasqua vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e rovesci su gran parte del territorio piemontese. In serata, si attendono fenomeni particolarmente intensi sulle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbania, con la possibilità di ulteriori nubifragi. La neve imbiancherà nuovamente l’arco alpino, con il limite pioggia-neve posto oltre i 1300/1400 metri.

Le previsioni migliorano nettamente per lunedì di Pasquetta, 1 aprile, con l’allontanamento delle perturbazioni verso est che favorirà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo gli ultimi rovesci notturni, la regione godrà di schiarite ampie fin dal mattino, nonostante una certa variabilità che persisterà sull’arco alpino, dove potrebbero verificarsi isolati piovaschi. Le temperature saranno in aumento, con le massime che potranno raggiungere i 17/19°C nelle aree di pianura.

