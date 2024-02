Il Piemonte si trova sotto la minaccia delle valanghe, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente la strada statale 25 del Moncenisio per un tratto di circa 5 chilometri, tra Giaglione e Bar Cenisio (Torino). Questa drastica decisione è stata presa in seguito al comunicato della Commissione Locale Valanghe dell’Unione Montana Alta Valle Susa-Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea e all’ordinanza Anas. La chiusura rimarrà in vigore fino a che il pericolo non sarà cessato.

Allagamenti e scuole chiuse nell’alessandrino

Le forti precipitazioni che persistono da tre giorni stanno causando allarmi in gran parte della regione, in particolare nell’Alessandrino. Spinetta Marengo, frazione del capoluogo, è colpita dall’esondazione del rio Lovassina, che ha provocato allagamenti in diverse aree, tra cui via Genova. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile è stato attivato, e le autorità locali stanno intervenendo con l’installazione di sacchi di sabbia per mitigare i danni. Il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, ha effettuato un sopralluogo, determinando la chiusura delle scuole ieri, mercoledì 28 febbraio, a Spinetta e nel sobborgo di Litta Parodi.

Emergenza valanghe in alta quota

La grande quantità di neve caduta, oltre un metro in molte località, ha innescato l’emergenza valanghe in quota. Due strade provinciali nel torinese, Prali e Massello, sono state chiuse precauzionalmente per la notte a causa del rischio valanghe. La decisione è stata presa dalla Viabilità della Città Metropolitana di Torino, seguendo l’avviso di allerta della Commissione Locale Valanghe Unione Montana Valli Chisone e Germanasca. Una nuova valutazione è prevista oggi, 29 febbraio.

Previsioni meteo e chiusure precauzionali

Il Centro Meteo Piemonte segnala la conclusione di una prima fase perturbata, con ultime deboli nevicate sulle Alpi sud-occidentali. Tuttavia, nei prossimi giorni, il maltempo persisterà con nuove occasioni piovose. Nella giornata odierna sono previste deboli nevicate lungo le Alpi occidentali, dal Canavese al Cuneese, mentre venerdì potrebbero verificarsi deboli piogge sparse in pianura. La Provincia di Vercelli ha già chiuso precauzionalmente due strade in Val Sermenza, sp 10 da Rima San Giuseppe a Rima e sp 124 da Ferrate a Carcoforo, a causa del pericolo valanghe. La decisione è stata presa considerando il bollettino che indica un rischio fino a quota 4 su una scala di 5.

In attesa di un peggioramento più marcato nel corso del weekend, le autorità stanno adottando misure precauzionali per proteggere la popolazione da potenziali pericoli legati alle condizioni meteorologiche avverse.