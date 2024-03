Torino e provincia, le notizie di oggi 7 Marzo 2024

Richiesta di condanna per il Boss Mafioso Salvatore Ercolano

Giovedì 29 febbraio 2024 ha segnato un momento significativo nella lotta alla criminalità organizzata a Torino. Il pubblico ministero Paolo Toso, agendo per conto della procura di Torino, ha avanzato una richiesta di condanna a nove anni di reclusione per Salvatore Ercolano, noto anche come Turi, un boss mafioso di 74 anni. Ercolano è accusato di gravi reati quali associazione a delinquere di stampo mafioso, porto d’armi ed estorsione aggravata in concorso con due complici.

Questa figura criminale non è nuova alle cronache giudiziarie. Salvatore Ercolano è infatti lo stesso esponente delle cosche che, in un gesto di clamorosa protesta contro i pentiti, si cucì la bocca durante il maxi-processo di Palermo, conclusosi nel 1992 con la sua condanna. Dopo aver trascorso diversi anni in carcere, Ercolano è stato rilasciato nel 2013.

Le accuse attuali derivano da attività criminali condotte tra il 2018 e il 2019. Secondo le indagini, Ercolano, che risiede a Torino da alcuni anni, è stato arrestato dai carabinieri nel febbraio 2021. Difeso dall’avvocato Salvo Lo Greco, avrebbe orchestrato un’operazione di estorsione ai danni del titolare di un’azienda di autonoleggio. Due complici si sarebbero presentati come emissari di Ercolano, offrendo protezione all’imprenditore in cambio di denaro. Quest’ultimo ha versato quasi 3.000 euro in diverse tranche, tra luglio 2018 e il Natale 2019, per sottrarsi alle minacce.